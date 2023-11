William Levy y Samadhi Zendejas calientan las redes con apasionada escena en la telenovela "Vuelve a mí"

William Levy vuelve a tener a todos sus fans pegados a la pantalla con la telenovela Vuelve a mí, que se está emitiendo en Telemundo. Un drama que alcanzó su punto más pasional esta semana con la acalorada escena que protagonizó el actor cubano con Samadhi Zendejas, que da vida a Nuria en la ficción.

Nuria y Santiago, el personaje que interpreta William Levy, han protagonizado el momento más esperado por lo televidentes de la serie esta semana. Una escena que repostearon en las redes sociales de Telemundo donde los comentarios no se han hecho esperar.

En las imágenes, vemos a los actores rendidos a la pasión y protagonizar su primer encuentro fogoso. Un momento que ha puesto a suspirar a todos y que tuvo pegados a los seguidores de la serie a sus pantallas.

"¡Uff! ¡Llamen a los bomberos! Del 1 al 10, ¿qué tan candente fue el encuentro entre Nuria y Santiago?", es la descripción de este vídeo, en el que aparecen los dos protagonistas besándose. ¡Cuánta química!

"Yo definitivamente no podría ser actriz, cuando me digan CORTE, y le digo siga para que sea verdadero", "Una escena llena de pasión, amor, sensualidad. Preciosa, llena de ternura, cariño, que química entre los, dos. Precioso", "Me encantan pura química los dos!! Por más momentos así!", "Demasiado CANDENTE y ESPECIAL, 10 es muy poco para ese momento tan esperado" o "Yo lo doy millones que momento lindo que química tiene los dos y de verdad un momento especial!!! Como habla Santiago", son algunos de los comentarios que se leen junto al post.

Además tampoco faltaron las fans que comentaron la envidia que le tienen a Samadhi por trabajar tan estrechamente con el bello galán de telenovelas.

Y a ti, ¿Qué te pareció este momentazo?