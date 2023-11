Amelia Calzadilla revela las razones detrás de su partida de Cuba

Amelia Calzadilla, la madre que adquirió notoriedad por sus directas en redes contra la cúpula dirigente cubana, afirmó que salió del país para darle estabilidad emocional y psicológica a sus niños y a su familia.

"El motivo es brindarle más estabilidad emocional y psicológica a los niños y a mi familia. He tenido mucha presión social motivada por el tema de las directas, presión judicial, pues me habían amenazado y en esa circunstancia entiendes que no puedes protegerte y que nadie te va a proteger", dijo Calzadilla en declaraciones al realizador cubano Ian Padrón, que la entrevistó para su programa "Derecho a Réplica".

La joven llegó hace tres días a España, y en la primera entrevista que concede desde el extranjero, explicó que lo que la mantuvo al margen del proceso judicial fue el apoyo popular que tenían sus directas, y de la prensa independiente que se hacía eco de estas.

"Yo no buscaba ser una opositora, ni una activista, ni quería reconocimientos; pero al final, aunque no les digas dictadores, destapas problemas que venimos arrastrando", comentó desde Madrid.

Sobre si se consideraba opositora, dijo que un día el locutor Ernesto Morales le aclaró que "no importa como tú te veas, sino como te vean ellos, y para ellos eres una opositora" y "después de eso dejé de etiquetarme", comentó.

Calzadilla consideró que el principal enemigo del régimen son sus propias políticas y el discurso que ha perdido total credibilidad ante la población.

"Soy una madre cubana como hay muchas que no pueden continuar viviendo en un país donde sus hijos pasan trabajo, donde sus hijos corren peligros y están lidiando con una realidad que no deben ni tienen por qué lidiar. Hay muchas como yo que quieren expresarlo como lo hice yo", subrayó.

Sobre esa primera directa que la puso en el centro de la opinión pública y de la represión del régimen cubano, contó que en su casa eran un verdadero equipo y toda esta influencia mediática incidió en la dinámica de la familia.

"Mi mamá hacía las gestiones del gas, pero ella es cardiópata y a raíz del Covid-19, como ella era grupo vulnerable, yo me hice cargo del trámite. El día de la directa explosiva yo había salido a hacer gestiones y el detonante fue que a mí me dicen que la red no se podía ampliar y que el material con que contaban solo servía para sustituir las tuberías dañadas, pues a raíz de la explosión del Saratoga, había muchas llamadas para quejarse del mal estado de las instalaciones, las cuales datan del gobierno de Gerardo Machado, en la era republicana. Ellos estaban priorizando un reporte en una secundaria que tenía más de un año", señaló.

Tras su aparición en las redes, y de que fuera amenazada y hasta encarcelada, su vida cambió.

"Tu vida cambia tanto, tienes tanta presión, una carga adicional, que tu vida se vuelve un tormento encima del otro y una carga encima de la otra. Antes de las directas yo ya no trabajaba. Dejé de trabajar el 11 de julio y como traductora pude hacer muchas colaboraciones como freelancer, que me permitían vivir. Pero a raíz de las directas ya no pude hacer más ese trabajo porque hay personas que tenían miedo de contratarme porque querían regresar a Cuba", explicó.

Al final de su mensaje reconoció que "el peso que tienen las mujeres cubanas sobre los hombros es mucho, las presiones sociales, económicas y hasta de la enseñanza y el adoctrinamiento en las escuelas descansa sobre sus hombros, dijo.

Asimismo, abogó por la necesidad de una prensa independiente y de una prensa que no esté amarrada al discurso del poder.

Amelia había compartido en su Facebook un mensaje a su amigo Nelson Álvarez "El Porfiao" –el padre que le dio permiso a su hijo de siete años para irse de Cuba–, en el que dijo que llevaba dos días en otro país, sin aclarar exactamente dónde.

"Aún no tengo un acceso a la red porque no llevo ni 48 horas en este país, pero en cuanto lo tenga agradeceré como se debe las muestras de apoyo y cariño de todos", dijo la joven el jueves.

El Porfiao le dedicó un emotivo texto de despedida en el que lamenta su partida.

"Tu ausencia se sumará a la interminable lista de esas cosas que me laceran el alma, que serás un vacío más, que habrá un luto inevitable en mi corazón", le escribió.