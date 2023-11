La Diosa y su hermano recuerdan a su padre el día de su cumpleaños: "Era un personaje"

En el día del cumpleaños de su padre, la cantante cubana La Diosa compartió en sus redes sociales un escrito de su hermano Pablo Alfonso, en el que dedica sentidas palabras para el hombre que los vio nacer.

“Un día como hoy nació mi padre Rafael les comparto este escrito de mi hermano Pablo Alfonso para que conozcan un poco de nuestro papá, era un personaje en todos los sentidos como te extrañamos” indicó en su perfil en Facebook la intérprete radicada en Miami.

Captura de Facebook/La Diosa

Desde El Vigía de Cuba, Pablo Alfonso dedica una extensa crónica a su padre en el que resume una vida de cuentos y emociones que vivieron en familia. “Mi padre está de cumple hoy. Estar en México y no acordarme de él, es imposible, mucho menos el día que llegó a este mundo”, inicia su escrito.

Las sentidas palabras hacen mención a cada uno de los miembros de la familia que fueron partícipes de las anécdotas del cuentero mayor de San José de Las Lajas, como le decían al padre de La Diosa, pero con una especial relevancia a las emociones que vivió con la cantante.

Captura de Facebook/Pablo Alfonso

“Una de sus historias más conocida, fue cuando mi hermana Dianelys Alfonso (La Diosa) vivía en Francia. Mi hermana lo llevó a conocer ese país y también Italia. Fueron días maravillosos los que pasó mi padre en el viejo continente. Hasta regresó con un disco donde plasmó su exquisita e inconfundible voz para la eternidad”, cuenta el texto.

“Todo el que fue a visitarlo a su regreso, escuchaba siempre su disco y luego la música de Dianelys. Su equipo era de aquellos donde podías insertar tres discos a la vez. Mi padre, solo ponía dos, el de él y el de Dianelys. Ni Alejandro Sanz, ni Maná, ni nadie más se dejaron escuchar en sus parlantes. Solo papi y Dianelys”, continúa.

Pablo asegura que hoy en su cumpleaños, su padre estará muy feliz al ver los triunfos de La Diosa, “porque adoraba a su hija pequeña”.

Captura de Facebook/Bárbara Isabel Alfonso Martínez

En 2021 la cantante cubana sufrió la muerte de su mamá de 76 años en medio de la pandemia de coronavirus en Cuba.

En ese momento, La Diosa arremetió contra el sistema de salud cubano. "El trato de los médicos fue horrible, yo di las quejas en la dirección del Fajardo. Me dijeron que ellos no estaban ahí para llevar a nadie al baño. Estamos hablando de una señora de 76 años, que se encuentra muy débil y no puede ir sola al baño", contó.

En septiembre de este año, la intérprete perdió a uno de sus hermanos, quien se encontraba en una institución de salud en Cuba.

“Paz para mi hermano que Dios lo tenga en el cielo con su mama”, escribió la cantante en un post en su Instagram.