Exboxeador cubano Ariel Hernández recibe 7,200 pesos por doble campeón olímpico: "Estoy disgustado con el INDER"

El doble campeón olímpico de boxeo Ariel Hernández denunció la falta de atención de las autoridades deportivas cubanas transcurridos varios años de su retiro como púgil, pese a las victorias que dio a Cuba en los cuadriláteros del mundo.

“Por ser doble campeón olímpico reci­bo 7,200 pesos. Eso no alcanza. Cuan­do estaba en la cima me lo daban todo. ¿Aho­ra qué? ¡Los golpes de la vida duelen más que los del ring!”, declaró desencantado Hernández al periódico oficialista Trabajadores.

Nacido en Guane, Pinar del Río hace 50 años, el medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y Atlanta 1996 trabaja hoy como custodio en una mipyme para poder subsistir.

“Soy custodio en una mipyme. Antes traba­jé en la Finca Holveín Quesada y después aquí en La Lisa. Estoy disgustado con el INDER”, subrayó el también bicampeón mundial. “Llevo años tratando de que me bajen de piso. Vienen y toman nota. Sigo en lo más alto del edificio. Le dan casas a gente con menos resultados. Siento mucha roña”.

El otrora estelar boxeador cubano mostró su decepción por el abandono de la dirección del INDER a los atletas retirados.

“Es duro por lo que estamos pasando los me­dallistas olímpicos”, afirmó. “El dinero no alcanza. Todo es muy caro. Tenemos que reunir­nos con alguien del Gobierno para solucionarlo. No es tema de política, sino de necesidad. Acá han venido de la Comisión de Atención a Atletas, pero no deciden”.

“No se nos recuerda”, aseguró el expugilista, que reflexionó sobre el efecto que tiene el retiro en algunos boxeadores.

“Recortarse tanto en la juventud lleva a que muchos se tiren a la bebida. Al retirarse se sienten indefensos. Es duro. No tie­nen el recurso humano para salir”, lamentó. “Te metes en ese mundo. Te encierras en tu casa, en tu mente estás solo”.

“Además, si no te dan lo que mereces es peor aún. Nadie viene a ti. Ni siquiera los que pen­sabas que lo harían. Es como si te utilizaran”, expresó, y reconoció su pasada adicción al alcohol.

“Caí en el mundo de la bebida. Lo reconoz­co. (…) No fui tan lejos porque recapacité. Gracias a la fa­milia y buenas amistades salí de eso”, confesó.

Hernández recordó también sus años como boxeador activo, las peleas que ganó y perdió, los rivales más fáciles y los que resultaron un duro escollo, y evocó con emoción y especial afecto a su entrenador Julio Mena. “¡Le debo mi carrera al difunto Julio Mena! ¡Mi entrenador, padre, amigo y hermano!”, subrayó.

A pesar de su desencanto, el exboxeador afirmó: “Nunca quise irme del país. Opor­tunidades tuve, incluso cheques me ofrecieron. No podía fallarle a ese (su entrenador)”, y consciente de la actual debacle del deporte cubano advirtió: “Tenemos que hacer más por el deporte. Algo pasa. Se van los atletas. El porqué no lo sé”.

Como Hernández, otras glorias deportivas cubanas se han quejado recientemente de las autoridades deportivas del país, por su deficiente trabajo y mala atención a los atletas.

La exvoleibolista cubana Regla Torres, ganadora de tres medallas de oro olímpicas, dijo estar “encabronada y avergonzada” por el tratamiento que la Federación Cubana de Voleibol da a las exjugadoras, lo cual repercute en el desarrollo de ese deporte en el país.

Su compañera del legendario team de las Morenas del Caribe, Idalmis Gato, le dio su apoyo incondicional y afirmó: “Veo a muchas jugadoras de otros países disfrutar de su historia, de lo que hicieron como equipo, respetadas y dignamente representadas por sus federaciones. Aquí no, aquí te tapan la nariz para que no respires, aquí te anulan para que no te vean, aquí te borran para que no te encuentren”.

Muchas estrellas deportivas de Cuba han emigrado a otros países, donde se dedican a entrenar a atletas y perciben ingresos que les permiten llevar una vida digna.