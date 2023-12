Influencers cubanos responden al régimen tras inclusión en lista de terroristas: "¡Abajo la dictadura!"

En las últimas horas varios de los influencers que figuran en la Lista Nacional de Terroristas publicada este miércoles por la Gaceta Oficial de Cuba reaccionaron a su inclusión.

En diferentes tonos y estilos hasta el momento todos han coincidido en apuntar que el paso dado por el régimen no significará para ellos un cambio en su intención de denuncia contra el gobierno cubano.

"Yo denuncio que esto es una nueva manipulación de la dictadura cubana con tal de acallar las voces que disienten, que denuncian y que no se rinden ante la mentira y el adoctrinamiento. Esto es una vez más una calumnia y una patraña que utilizan los comunistas para mantener entretenido y engañado al pueblo cubano. ¡Abajo la dictadura!", dijo Alexander Otaola en un video difundido en sus redes en el que compareció con una solemnidad inusual en él.

Captura de Instagram/Alexanderotaola

Más explosivo fue Alain Paparazzi Cubano, quien consideró el listado un indicio de que el régimen "está en las últimas" y de que están "desesperados".

"Yo solamente lo único que he hecho es decir la verdad a través de las redes sociales. Hemos usado un arma letal a la que ustedes siempre le han temido. Me estoy riendo a carcajadas, están desesperados, están intentando crear un enemigo cuando el pueblo sabe que los únicos enemigos son ustedes. Ahora sí ya soy oficialmente un gran patriota, porque me han puesto como un presunto terrorista", concluyó.

Eliécer Ávila, otro de los incluidos, ofreció declaraciónes a Diario de Cuba en las que calificó el listado de "absurdo y estúpido".

"Hay un método muy fácil para saber quienes son los terroristas: ¿Fui yo el que dividí a la familia cubana, el que acabé con Cuba, el que provoqué que la juventud emigre hacia todas partes, el que desangra la nación, el que tiene muerto de hambre a un pueblo?", cuestionó Ávila.

“No, ese no soy yo, yo no soy el que cercena las libertades, el que tiene más de 1.000 presos políticos no es Eliécer Ávila", se respondió.

"Si usted quiere saber quiénes son los terroristas, salga a la calle de Cuba y cuando le haga una pregunta de política a algún cubano y vea el terror en su cara, entonces pregúntele bajito y en confianza a quién le temen. Si le responden a Eliécer Ávila, entonces a lo mejor la lista tiene sentido, pero lo que diría seguramente es que le teme a la tiranía, a la dictadura de los hermanos Castro, de Díaz-Canel, y de todas las crápulas que gobiernan Cuba. Así que me lo pongo de medalla", concluyó.

Manuel Milanés, por su parte, recurrió a una breve publicación en la que echó mano de ironía y aseguró que "no gasten más tinta".

"Varias veces en Con Filo, Mesa Redonda, Gerrero, Razones de Cuba, Juventud Rebelde, NTV, Granma, un Twit de DiazK y ahora Gaceta Oficial , @PartidoPCC. No gasten mas tinta. Esto es un viaje sin retorno y ya yo quemé las naves", escribió.

Ana Olema y Liu Santiesteban también se pronunciaron sobre su inclusión, y apuntaron que este "ataque de la croqueta" para distraer de la reciente revelación de que un funcionario estadounidense estuvo durante décadas ejerciendo como informante del gobierno cubano.

El régimen cubano incluyó este miércoles a varias personalidades e influencers de Miami en una Lista Nacional de Terroristas publicada este miércoles en la Gaceta Oficial No. 83 del 7 de diciembre de 2023.

La lista, de 61 personas y 19 entidades a las que La Habana acusa de patrocinar el terrorismo en Cuba, incluye varios expedientes investigativos.

El expediente 71/2021 incluye a varias figuras públicas radicadas en Miami a las que acusa de "incitar a la realización de acciones que afectan el orden social en Cuba, mediante actos violentos contra funcionarios públicos y el normal funcionamiento de entidades socioeconómicas; así como promover la agresión armada contra Cuba".

La información afirma que el gobierno faculta a la Dirección General de Investigación Criminal, y al Ministro del Interior para que tras la identificación y designación de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo, dicte resolución para su inclusión en la Lista Nacional de Terroristas.

Aclara que estas personas "han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos materializados en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo".

El listado incluye a otras personas supuestamente vinculadas a atentados terroristas contra Fidel Castro en los hoteles de La Habana durante la década del 90 del siglo pasado y a los recientes ataques contra la embajada de Cuba en Washington.