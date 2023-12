Conductor se da a la fuga tras accidente en Miami

El conductor de un todoterreno que circulaba por Miami se dio a la fuga tras verse involucrado en un accidente en el que, aparentemente, no hubo heridos graves.

Otras personas implicadas en el suceso persiguieron al fugitivo, que circuló por la calles de Miami con sus ruedas ponchadas.

Una de ellas grabó un video del automóvil y las erráticas maniobras de su conductor, que apenas podía mantener el control del vehículo, que se desplazaba dando bandazos y poniendo en riesgo a los conductores de otros autos.

Se desconoce el final de este suceso que el autor de la grabación no dudó en calificar como propio del videojuego GTA, y que compartió en el sitio de sucesos Only in Dade.

En noviembre, un adolescente de 15 años que conducía un vehículo murió en un brutal accidente automovilístico en Kendall, mientras intentaba huir de la policía de Miami-Dade.

Otra menor de edad de apenas 14 años que acompañaba al conductor fue trasladada al hospital en estado crítico, y falleció dos días más tarde.

A finales de abril, un cubano murió y otro fue arrestado en un accidente de atropello y fuga en Miami que involucró a una moto y un automóvil, cuyo conductor saltó del vehículo y se dio a la fuga.

La policía arrestó a Elton Suárez Mesa, de 46 años y de origen cubano, luego del accidente de atropello y fuga que dejó al motociclista muerto. Suárez Mesa enfrenta cargos por abandonar la escena de un accidente que involucró una muerte y por homicidio vehicular.

En febrero, una anciana de 71 años y origen hispano murió tras ser embestida por un carro en el área de Southwest 27th Avenue y 22nd Terrace, Miami.

La policía investigó el hecho como un posible homicidio y, tras revisar los videos de vigilancia de la zona, llegó a la conclusión de que la víctima había sido golpeada intencional y maliciosamente por el conductor del vehículo, que se dio a la fuga.