Ulises Toirac pide a Santa un yate por Navidad

Ulises Toirac ya pidió a Papá Noel su regalo para esta Navidad, y esta vez se trata nada más y nada menos que de un yate.

Aunque el humorista cubano no aclaró para qué quiere el yate, si es para salir de Cuba o dar un paseo por las costas de la isla, dejó claro que este 2023 se merece un obsequio de esa magnitud.

“Santa: no te andes con chiquiticas este año. Ese que me dejaste ver aquel día... Sin nylon, sin cinticas ni confetis. Este año me porté súper bien. Haz lo tuyo”, escribió en una publicación en su Facebook.

Captura Facebook / Ulises Toirac

Junto a su deseo subió una foto sonriendo al timón de un yate, una instantánea que se tomó en uno de sus viajes a Miami.

Cada año Ulises Toirac comparte con sus seguidores en Facebook los regalos que pide a Santa y casi siempre tienen que ver con la situación de Cuba, una manera de criticar la realidad de su país a través del humor.

En una ocasión pidió a Papá Noel un hechizo para desaparecer la coyuntura, una palabra que utilizó el gobernante Miguel Díaz-Canel para definir la crisis económica que no ha terminado en el país.

Para otra Navidad fue aún más específico y pidió relojes metrocontadores por el creciente aumento de las tarifas de electricidad.