Así suena la primera canción de Yarelis: "Recién grabada no me la sé"

¡Yarelis ya tiene tema musical! La joven cubana de Artemisa acaba de hacer uno de sus sueños realidad, pues finalmente ha grabado su primera canción.

Yarelis ha querido compartir la noticia con todos sus seguidores de las redes sociales y ha subido a su perfil de Instagram un vídeo en el que se puede escuchar a la perfección cómo suena el sencillo.

"¿Qué creen de mi primera canción? ¿Para quién creen que va dedicada?", comentó la joven junto al audiovisual que ya cuenta con miles de visualizaciones.

Como bien anunció en su día cuando dijo que quería probar suerte en la música, Yarelis está dispuesta a llevar su carrera a lo más alto y continúa con su plan de grabar la canción con una artista femenina, la cual de momento no ha desvelado de quién se trata.



"¿Dime a qué artista femenina les gustaría en este tema?", preguntó a su legión de admiradores.

Aunque en el vídeo aparece Yarelis dentro de un estudio de grabación tarareando el sencillo que suena de fondo, la joven ha querido aclarar que aún no se la sabe al completo porque no la compuso ella, pero que sí es su voz la que se puede escuchar.

"Ojo, es una maqueta sin arreglos y recién grabada no la sé, porque obvio, no la compuse pero la canto. No olvides que eres capaz de todo, propóntelo y ya", añadió.

En cuanto a su dentadura, la cual ha sido muy comentada desde su aparición en redes sociales, Yarelis dijo que en breve tendrá una sonrisa bonita. "Ah, y el faltante de dientes lo resolvemos en estos días", concluyó de forma jocosa.

Todo apunta a la que la popularidad de Yarelis va cada vez más en aumento. Además de haber estado trabajando en su primer sencillo, la cubana ha sido elegida como protagonista del videoclip de una canción que lleva su nombre y que interpretan los reguetoneros Romeo La Maravilla, Pipey y Dayan.

Semanas atrás, Yarelis comenzó a hacerse viral en las redes sociales luego de que el cubano Lázaro Pérez, con el que presuntamente tuvo una relación extramatrimonial, colgó varios vídeos a su cuenta de Facebook pidiéndole que volviera a su lado.

Pese a que el drama amoroso acaparó la mirada y sacó risas entre los internautas, detrás había un episodio de violencia de género. La propia Yarelis contó su versión de los hechos alegando de que se había separado de Lázaro porque presuntamente la había golpeado.