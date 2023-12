Yarelis confirma que Lázaro la golpeó: "Es un hombre violento"

Una historia de triángulo amoroso se hizo viral en las redes sociales de los cubanos y tras las risas que provocaba, había un caso de violencia de género.

Yarelis Lugo tras romper su relación matrimonial con su esposo Raciel González, conoció al cubano Lázaro Pérez y comenzó un noviazgo con él. Al poco tiempo descubrió que la manera de "amar" de su nueva pareja podía convertirse en una amenaza para su vida y su tranquilidad.

Yarelis decidió romper el noviazgo con Lázaro y él comenzó a subir a las redes sociales fotos de los buenos momentos que pasaron juntos. Dejó para el mundo una imagen de hombre enamorado y dolido, que estaba acompañada de una interrogante culpándola de la ruptura: "¿Por qué lo hiciste Yarelis?".

Yarelis rompió el silencio y habla sobre su romance con Lázaro

Lázaro había publicado un video en el que daba pistas sobre una pelea en la pareja y señaló que tras ese altercado Yarelis lo abandonó. Ella ha confirmado lo que muchos temían, él la golpeaba y por eso ella decidió que era el momento de poner fin a esa relación tóxica.

Yarelis con apoyo del perfil de Facebook El mundo de Darwin, hizo declaraciones donde confiesa que fue víctima de violencia de género.

Explicó que conoció a Lázaro en una etapa en que ella y su marido Raciel estaban separados. Al principio de la relación con Lázaro todo iba bien hasta que comenzó a ser acosada por él en todo momento, sobre todo tras la ruptura, por lo que recurrió a su pareja anterior con quien llevaba 12 años casados, para pedirle protección y esto los volvió a unir.

"Lázaro me ha hecho viral sin yo pedirlo ni quererlo. Es hora de que cuente mi verdad porque todo el mundo apoya a Lázaro sin saber realmente lo que pasó", dijo Yarelis.

"Si él fuera un hombre tan bueno, como la gente piensa que es, yo no hubiera tenido necesidad de dejarlo. Él es un hombre posesivo, celoso, obsesivo. Mentalmente no está bien y muchos se han dado cuenta, pero le siguen dando cuerda y puede volverse peligroso para mí", explicó.

Yarelis asegura que no tienen ninguna relación con Lázaro desde que rompieron su noviazgo.

"Lázaro está haciendo un papelazo y me está incluyendo a mí. (...) Yo lo quise mucho, pero él es un hombre violento. Él me humilla en redes. Esto para mí es una humillación. Él me acosa, tengo mensajes en mi teléfono que lo demuestran", dijo Yarelis.

La mujer pidió ayuda en las redes sociales a sus seguidores y dijo que necesita un móvil para responder las acusaciones que hacen muchas personas en su contra.

En Cuba la violencia de género se ha cobrado en 2023 la vida de 80 mujeres. Este es un tema serio, aunque a algunos cubanos parece generarle muchas risas.