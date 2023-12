Cuba anuncia aumento de impuestos a productos importados por MIPYMES

El Gobierno cubano anunció este miércoles un aumento de los impuestos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) por la importación de productos terminados, pero una reducción del 50 por ciento en el caso de la importación de materias primas y bienes intermedios, con especial enfoque hacia la producción agropecuaria y de otros alimentos.

Algunos de los productos cuya importación verán aumentada su tarifa arancelaria para las MIPYMES son los tabacos cigarros, rones y cervezas, entre otros.

En lo que respecta a la reducción del 50 por ciento de las tasas arancelarias en la importación de materias primas, el primer ministro, Manuel Marrero, indicó que están dispuestos incluso a bajarlo más o eliminarlo “en algún producto concreto que de verdad va directo al pueblo en un precio racional y justo”.

Marrero dijo que los aranceles aplicados a los emprendedores cubanos hasta ahora eran discretos.

Otro anuncio durante la Comisión de Atención a los Servicios en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) fue la formación de una institución del gobierno para supervisar la labor de las MIPYMES.

El alto cargo cubano afirmó que las iniciativas no pretenden negar lo implementado hasta el momento, e indicó que con los nuevos cambios lo que se desea es que existan ganancias para todas las entidades.

Cruzada contra las MIPYMES

En días recientes el gobierno cubano ya había anunciado una cruzada contra las MIPYMES que importan productos terminados, luego de reconocer el fracaso del “ordenamiento económico”, así como la imposibilidad de alcanzar el crecimiento proyectado del 3% para el Producto Interno Bruto (PIB),

“La importación masiva, de manera desordenada, de productos terminados o productos listos para la venta, más que la solución de un gran problema de cara al pueblo, ha sido una dificultad, que no nos conduce a disminuir la inflación y no nos ha conducido tampoco a disminuir los precios”, reconoció el primer ministro.

Manuel Marrero realizó un balance del impacto de las MIPYMES en la economía cubana y concluyó que la proliferación de “nuevos actores económicos” promovida por el régimen no ha conducido a la creación de más riqueza nacional, ni a crear un volumen significativo de puestos de trabajo.

“Hemos aprobado 72 empresas estatales para que le importen a las mismas y a cualquier actor no estatal, los aranceles son extremadamente bajos. ¿Por qué no se habían subido? Porque no queríamos que se reflejara ese costo del arancel en los precios de cara a la población”, señaló Marrero Cruz, y apuntó que “esos estímulos no se han reflejado en el precio final” que pagan los cubanos.

“Nosotros sí vamos a regular eso; vamos a tomar un grupo de decisiones que estimulen a todo el que importe materia prima para producir en Cuba y desestimule a todo el que importe productos listos para la venta, sobre todo los que se producen en el país”, advirtió.

El dirigente se mostró indignado con los “márgenes de utilidad tan exagerados” de los “nuevos actores económicos”, a los que prometió una exhaustiva auditoría de sus libros contables.

“Ese es un asunto que hay que resolver, porque en ningún país del mundo personas con pequeños y medianos negocios se hacen millonarios. No puede ser que ustedes, de un día para otro, quieran hacerse ricos”, concluyó Marrero Cruz ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

En agosto, el presidente de la ANPP, Esteban Lazo Hernández ya había criticado la importación de productos terminados por parte de las MIPYMES:

“De las más de 8,500 y tantas MIPYMES que nosotros tenemos, la mayoría son comercializadoras, es decir, que no crean riqueza en el país. Si compran productos terminados, es lógico que después los precios que pongan tengan que ser altos”, dijo entonces Lazo Hernández.

Las pequeñas y medianas empresas privadas cubanas triplicaron en el primer semestre de 2023 la venta de bienes y servicios en comparación con el mismo período del año anterior, según datos oficiales.