La Damosky agradece a Estados Unidos tras obtener su residencia permanente: "La yumosky es lo máximo"

La influencer cubana Ariagna González, conocida en el mundo de las redes como La Damosky, obtuvo su residencia permanente en Estados Unidos y no dejó pasar la oportunidad de agradecer al país que le ha dado tantas oportunidades.

“Mi gente tengo que decirles algo de todo corazón. Tengo que darle las gracias a Estados Unidos porque tengo mi residencia permanente. Este país me ha dado tantas cosas. Estados Unidos es lo mejor”, dijo La Damosky en un video que subió a su Instagram.

“Estados Unidos me ha dado una prosperidad increíble, soy una mujer afortunada, Estados Unidos me ha dado a mí tantas cosas buenas, me ha dado la residencia americana que puedo viajar hacer tantas cosas. En Estados Unidos puedes cumplir sueños, logras muchísimas cosas que no puedes lograr en otro país”, añadió la influencer.

La Damosky dijo que su próxima meta es alcanzar la ciudadanía y poder recorrer el mundo entero.

“Gracias a la yumosky”, escribió en la descripción a su post, y con ese humor que la caracteriza terminó el video diciendo que ahora va a aprender a hablar inglés.