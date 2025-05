¿Lucha por la corona en OnlyFans? La Damosky aclara a Seidy La Niña quién es la reina de la paginita azul

La noticia de que Seidy La Niña se abrió una cuenta en OnlyFans corrió como pólvora en las redes sociales y una que no pudo evitar reaccionar fue La Damosky, quien desde hace tiempo ya tienen su paginita azul prohibida.

Luego de que Seidy enseñara sus ganancias en un día en OnlyFans, La Damosky le envió un mensaje en una directa, recordándole que tiempo atrás la criticó por hacer este tipo de contenidos del que ahora presume.

“Este videíto es para Seidy La Niña. Linda te acuerdas hace unos meses atrás cuando tú me criticaste por tener OnlyFans, me dijiste que tú no hacías el dinero por tener OnlyFans, vamos que te hiciste la mami shampo, te acuerdas hace unos meses atrás, mira hoy cómo andas”, le dijo entre risas La Damosky.

“Esto sí me da felicidad, hay veces que no se puede decir de esta agua no beberé porque te cae la escupía en la misma frentona”, agregó la influencer y hasta la llamó mentirosa porque según las fechas que muestra ese dinero no lo ganó en un solo día pues la cuenta la abrió hace un mes.

“Tú no eres la reina de OnlyFans, la reina de OnlyFans soy yo”, le dijo La Damosky muy convencida y sin dejar margen a las dudas.

Ya no se trata de una batalla en la música, mucho menos en las redes, ahora la disputa entre las féminas cubanas parece ser por quién se alza con el título de reina en OnlyFans y ya al menos contamos dos que se autoproclaman.

