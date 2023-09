La Damosky emociona con su tema "Escucha mi voz", dedicado a su madre

Tras dar varios adelantos La Damosky estrenó "Escucha mi voz", tema dedicado a su madre fallecida en 2021.

A través de su canal en Youtube, Ariagna González, -nombre real de la youtuber cubana- lanzó la emotiva canción, que animó a través de las stories a escuchar.

Instagram stories / La Damosky

El videoclip, dirigido por Helier Muñoz, cierra con la madre de La Damosky cantándole en el audio que ella desveló hace unos meses y que, según aseguró en ese momento, acababa de recibir cuando estaban a punto de cumplirse los dos años de su fallecimiento.

"Ari cómo yo te quiero, no sé con quién compararte y aunque quisiera besarte por la distancia no puedo. Y cuando tú te despides y te montas en avión, se me rompe el corazón y ya tu mami no vive", se escucha cantar a su mamá los versos de su propia inspiración que versionaban "Amor de Millones", de Sara González.

En los comentarios al vídeo, que ya ha rebasado los 12 mil likes a tres días de su estreno, se leen decena de mensajes de felicitación, apoyo y emotivas palabras.

"La verdad me encantó me recuerda mucho a mi abuela que la quería como una madre y me hace mucha mucha falta, bendiciones y luz a tu mami"; "Lloré con tu canción, sobre todo con el final... Simplemente bella! Me encantó!"; "Cuánto dolor, muy bello el vídeo, que Dios te bendiga siempre"; "Dios mío!!! Qué linda!!! Qué emotiva! Me imagino lo que sentiste haciéndola! Y la voz de tu mamá al final!! Te felicito!"; "Tu mami estaría muy orgullosa de ti"; "Muy bonita la canción y el final sin palabras"; "Solo los que hemos perdido lo más grande sabemos lo que se siente. Muy linda la canción Damosky. Y muy linda composición de la canción. Es un temazo", se lee entre las reacciones.