"Hace seis años no piso mi tierra": La Damosky recuerda su último viaje a Cuba

Con un vídeo que recopila varias fotos de la última vez que estuvo en Cuba, La Damosky aseguró que "muy pronto" regresaría a la isla.

"Hace seis años no piso mi tierra, este fue mi último viaje. Dejé lo más preciado para mí", dijo Ariagna González -nombre real de la influencer- al compartir el vídeo en sus redes sociales.

"Y después de tanto tiempo voy a regresar... muy pronto", contó en su publicación, donde no tardaron en aparecer los comentarios de sus seguidores.

"Exitos y bendiciones siempre"; "Ay cada día esto torna feo pero como tu tierra nada"; "No sabia que era cubana, ahora te amo más por eso eres tan especial"; "Ole corazón ya falta menos"; "Es muy triste vivir en otro país y dejar atrás tu familia, yo solo tengo 14 años y mi mami está en Cuba y es muy duro"; "Espero que vengas a La Habana, y que Dios me permita verte"; "Cuba siempre será de todos los cubanos"; "Aww mi Cuba"; "Yo también hace nueve años que no voy"; "La tierra de uno nunca se olvida porque es donde naces y haces tus primeros pasos en la vida, me gustaría conocerte aquí en Cuba te amo mi Damosky eres la mujer más hermosa de Cuba", se lee entre las reacciones a su post, donde no dio más detalles de su viaje a la isla.

En julio de 2021 la conocida youtuber cubana vivió el duro golpe, que lamentablemente sufren muchos cubanos emigrados, de perder a su mamá.

"Hice todo lo posible, pero Cuba no es una potencia médica, mueren muchas personas por falta de lo que ya sabemos, caer en un hospital en Cuba es la misma muerte", lamentó la muerte de su mamá en un hospital de Ciego de Ávila.

"No es justo [que] un ser humano pase por estas condiciones tan críticas y no quiero poner más fotos porque es mi madre... solo tus ojos me dicen todo, como los ojos de miles de cubanos que sufren cada día… descansa en paz, te amaré siempre", añadió en unas publicaciones en sus redes sociales que ya no están disponibles.

Este año, poco después de haberse cumplido dos años de la muerte de su madre, La Damosky estrenó un emotivo tema dedicado a ella titulado "Escucha mi voz".

El videoclip, dirigido por Helier Muñoz, cierra con un fragmento de su mamá cantándole en un audio que había sacado a la luz ella poco antes.