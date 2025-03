La Damosky manda mensaje desde el aeropuerto de Miami tras llegar de República Dominicana y pasar inmigración

La influencer cubana Ariagna González, conocida en redes sociales como La Damosky, compartió con sus seguidores su experiencia al ingresar a Estados Unidos por el aeropuerto internacional de Miami tras un viaje a República Dominicana, desmintiendo rumores que circulan sobre supuestas restricciones para residentes permanentes.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, la popular creadora de contenido relató que el proceso de entrada fue completamente normal y que no enfrentó ningún tipo de obstáculo por haber viajado al país caribeño.

“Acabo de pasar inmigración de Miami y tengo que decir, para esas personas que están metiendo miedo, que viajen, porque yo vengo de República Dominicana y pasé normal, no me preguntaron absolutamente nada”, afirmó La Damosky.

La influencer criticó los mensajes alarmistas que aseguran que los residentes permanentes en Estados Unidos no pueden viajar a República Dominicana o que se arriesgan a perder su estatus migratorio.

“Eso que dicen que los residentes permanentes no pueden viajar a Dominicana, que no pueden salir, eso es mentira. Yo acabo de entrar con mi residencia de Estados Unidos, así que no metan más miedo. Eso es mentira. Si estás legal en este país, puedes viajar a donde quieras”, recalcó.

La declaración de La Damosky llega en un contexto donde muchos migrantes cubanos se enfrentan a desinformación en redes sociales y foros comunitarios sobre sus derechos como residentes en Estados Unidos, especialmente cuando se trata de viajar al extranjero.

El video ha generado reacciones mixtas, con usuarios que agradecen la información y otros que señalan que cada caso migratorio es diferente y depende de múltiples factores.

Preguntas frecuentes sobre viajes de cubanos residentes en EE.UU. a República Dominicana y Cuba