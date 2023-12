INDER premia a los mejores atletas de 2023 en medio del éxodo de deportistas

El régimen premió a los atletas más destacados del año en Cuba durante 2023, un año marcado por el éxodo de más de un centenar de deportistas.

Luis Orta y Yarisleidis Cirilo fueron los deportistas más destacados del año en la isla.

El luchador grecorromano acumuló títulos en el Mundial de Belgrado, los Juegos Panamericanos y Centroamericanos, asegurando su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, fue reconocido como el gladiador grecorromano más destacado del mundo y ganó la encuesta de Prensa Latina, dijo el portal oficialista Cubadebate.

Por su parte, la canoísta Yarisleidis Cirilo fue reconocida como la mejor atleta de Cuba por segundo año consecutivo, y esta vez conquistó el oro en el Mundial de Alemania y los Panamericanos en la categoría C-1 a 200 metros.

Su desempeño le otorgó el título de la mejor deportista femenina de 2023 por la Asociación de Prensa Deportiva de América (AIPS), destaca la información.

"El galardón premia el esfuerzo de este año. Para el próximo, espero cumplir con el pronóstico y prepararme para un buen resultado en los Juegos Olímpicos", afirmó Orta al recibir el reconocimiento este martes en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana.

Por su parte, Cirilo afirmó que "el premio representa muchísimo ya que he sido seleccionada como la mejor entre tantos atletas con grandes y meritorios resultados. Esto me compromete a seguir superándome como deportista y persona en la vida social".

La premiación estuvo presidida por Ulises Guilarte de Nacimento y Teresa Amarelle Boué, secretario general de la CTC, y del Comité Nacional de la FMC, respectivamente.

Entre los deportistas con situación de discapacidad, destacaron Robiel Yankiel del Sol, Omara Durand y Ulicer Aguilera, por su "excelencia en el Mundial y el Panamericano, enfocándose ahora en los Juegos Paralímpicos de París 2024".

Las disciplinas colectivas también tuvieron su momento de reconocimiento. Yilian Tornés (softbol) y Jorge Luis Alayo (voleibol de playa) fueron distinguidos, junto con una mención especial para Miguel Ángel López (voleibol).

La lucha se destacó como el deporte individual más sobresaliente, mientras que el tenis de mesa y el lanzador Raidel Martínez recibieron reconocimientos en categorías específicas.

En 2022 el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) también reconoció a nivel individual a Cirilo como la mejor del año en la isla, luego de titularse campeona mundial ese año.

Este año el deporte cubano estuvo marcado por la huída del país de más de un centenar de deportistas de distintas disciplinas.

Según recuenta el portal digital Cubanet el número máximo de deportistas que abandonaron Cuba fue de 103. En una lista que figuran nombre encumbrados en la élite deportiva cubana como la medallista olímpica Denia Caballero, quien abandonó la delegación deportiva de la isla que competía en el Meeting Diputación de Castellón, en España, hasta otros menos reconocidos pero que formaban la cantera que se forjaba en disciplinas como el béisbol, el hockey o el balonmano, por solo citar algunos.

Otro de los nombres que resonó durante el año fue el del bicampeón mundial de boxeo Yoenlis Hernández, el cual abandonó la delegación que regresaba a la Isla tras intervenir en el Campeonato Mundial de Tashkent, la capital de Uzbekistán, en mayo pasado.

Un breve texto de la Federación Cubana de Boxeo apuntó que Hernández "declinó continuar viaje hacia La Habana" durante una escala realizada en Panamá, lo cual "implica su ruptura con la selección nacional y con los compromisos competitivos contraídos para esta y venideras temporadas".

En Santiago, deportes como el baloncesto, el hockey sobre césped, el remo y el atletismo, este último con la fuga del bronce en 400 metros con vallas, Yoao Illas, aportaron a los números que no excluyó el abandono del nadador ciego Yunerki Ortega Ponce en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

No obstante, a pesar de presentarse un gran número de abandonos en la capital chilena, este no fue el principal lugar desde donde los cubanos abandonaron los compromisos con la isla. México ocupó la primera posición (28), seguido por Chile (16) y en tercer lugar Francia (10), aunque necesariamente estos países no representen el destino final de los deportistas.

Por otra parte, como era de esperar, el béisbol continuó encabezando la sangría de figuras con talentos en ciernes en el año que termina. Con la pérdida de varios de sus mejores prospectos, el futuro de este deporte aparece comprometido para próximos eventos internacionales.

El flujo migratorio -que no excluye a entrenadores y otros especialistas vinculados con el desarrollo deportivo- ha sido uno de los factores determinantes en la decadencia de un movimiento atlético que llegó a ubicarse, este año, en el quinto peldaño por naciones en los Juegos Panamericanos de Santiago, con varios deportes, otrora dominantes, muy por debajo de las expectativas, como el béisbol y el voleibol.