Cubano despedido de mipyme espera en México cita de CBP One para EE.UU.

El joven cubano Álvaro Hernández, quien fue despedido de su puesto de trabajo en una mipyme por hacer una publicación contra el gobierno en sus redes sociales, se encuentra esperando en México su cita CBP One para viajar a Estados Unidos.

El cubano ofreció una entrevista a Martí Noticias donde narra cómo fue el despido y ratifica que las Micro Pequeñas y Medianas Empresas aprobadas por el gobierno, están todas de un modo u otro vinculadas al régimen.

Álvaro Hernández tiene 22 años de edad. Explicó que era estudiante y necesitaba mejorar su poder adquisitivo, por eso comenzó a trabajar como community manager en Mad Woman Agency en La Habana, un empleo que podía hacer desde su casa y mantener los estudios.

En septiembre su jefa lo llamó a la oficina y le mostró una publicación que él había hecho en la red social X, en su perfil privado El Pianista Snow. El texto decía: "Por cierto… Abajo la dictadura". Solo tenía dos likes y un alcance de 50 personas, pero aún así fue suficiente para sacarlo de su puesto de trabajo.

"Me dieron una explicación bastante ambigua de las razones por las que me tenían que despedir. Ese día me quitaron los accesos a las redes sociales de la agencia y me dejaron casi en la calle porque esa era mi única fuente de ingresos", contó Hernández.

El despido fue una revelación para Álvaro. Decidió poner fin a sus planes de graduarse de la universidad porque no soportaba más un país sin futuro y sin libertad de expresión.

La historia del despido de este joven se hizo viral en las redes sociales este fin de año, cuando decidió contar la anécdota, a petición de amigos y conocidos.

Álvaro Hernández, el primer día del 2024 señaló que lo mejor del año pasado "fue terminarlo un poco más cerca de la Libertad y mucho más lejos de la Dictadura". Tras su etapa de trabajo en la mencionada empresa asegura que en Cuba no existe un sector privado.

"Todas esas mipymes exitosas que ven, están asociadas directamente al gobierno y al sistema comunista. No se dejen engañar. Y por cierto, abajo la dictadura", concluyó.