Cubano fue despedido de una mipyme por un tuit contra el Gobierno

Un cubano que trabajaba en una mipyme fue despedido por publicar un tuit contra el gobierno.

"Por cierto… Abajo la dictadura", escribió en septiembre pasado el joven identificado en Twitter como El Pianista Snow.

Dos meses después, perdió su empleo en una agencia de publicidad desde finales de abril, donde laboraba como creador de contenidos para clientes de la empresa.

"Para mí era sabido que un par de clientes de la agencia eran testaferros del gobierno cubano, pero como la gran mayoría, prefería soportar porque el dinero me hacía falta", dijo en un hilo de Twitter.

Según el músico y diseñador cubano, el ambiente laboral era extremadamente hostil y los salarios eran bastante bajos. Además, el reglamento prohibía a los empleados hablar sobre el gobierno cubano.

"Aquí empieza lo bueno. Un día fui llamado a la oficina para una reunión (no estaba programada pero realmente no me sorprendió). Cuando llegué, al rato se reunieron conmigo la segunda al mando y la jefa de RRHH (yo ya sabía que algo iba mal). Con tremendo disgusto mi jefa me sacó este tuit, y bueno, a mí se me reinició el sistema, pero ya estaba claro de que era mi último día ahí", detalló.

"Básicamente me dijeron cosas como 'esta es una empresa del gobierno' o 'tenemos clientes que son empresas mixtas' y que por muy importante que fuera yo para la agencia, y por muy bien que estuviera mi trabajo, no podían hacer nada más que despedirme", añadió.

El joven, que ahora está fuera del país, recuerda que lo sucedido le abrió los ojos, además de que fue un golpe durísimo para su economía, ya que se quedó sin su única fuente de ingresos.

"Me sentí el imbécil más grande del mundo por haber estado meses dando todo de mí, trabajando para testaferros y lamebotas de la dictadura cubana", dijo.

También admite que dudó en contarlo todo por temor a que le bloquearan sus cuentas en Internet o que despidieran a su novio, que llevaba casi un año trabajando en la agencia.

"Este fue mi mayor momento WTF en el 2023, una gran lección y un alivio saber que más nunca volveré a trabajar para la dictadura", subrayó.

"También me hizo darme cuenta de que en Cuba no existe un sector privado, que todas esas mipymes exitosas que ven, están asociadas directamente al gobierno y al sistema comunista de la Isla. No se dejen engañar… y por cierto, abajo la dictadura", concluyó.