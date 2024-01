Dedican canción a Irela Bravo en la televisión de Miami

La entrevista que la actriz y locutora Irela Bravo concedió a Alexander Otaola sigue generando polémica. Además de dividir a los cubanos en torno al tema, el tenso encuentro en el que la artista evitó críticas directas al gobierno cubano ha derivado en memes y hasta en una parodia de una popular guaracha.

El programa La Mesa Nostra (America Tevé) -conducido por Iván Moynelo- además de explorar el criterio de los tertulianos de ese espacio sobre el tema, dejó una parodia de "María Cristina", la inmortal guaracha de Ñico Saquito, adaptada en este caso a Irela y a su actual circunstancia.

"Irela Bravo se acaba de quedar, y mucha gente opina diferente... Esto Miami lo tiene bien caliente, porque algunos piensan que viene a chivatear. Irela Bravo no piensa regresar, y no le importa lo que diga la gente, con tanta jama que vio de repente, Irela Bravo no quiere regresar", comienza diciendo la canción.

No obstante, la parodia reserva su parte más aguda y graciosa al momento del diálogo de la canción original, marcado en este caso por las frases "yo no puedo", "no lo hago", "tengo miedo", en referencia a las continuas negativas de la actriz a esgrimir cualquier tipo de opinión crítica.

"Condena a Díaz-Canel, que yo no puedo; insulta tú a Fidel, que no lo hago; humilla tú a Raúl, que yo no puedo; habla de los presos, yo soy artista; elogia a Donald Trump, yo tengo miedo; regrésate pa' Cuba ¿pa' Cuba? No voy pa' Cuba, que no, que nooo...", reza el fragmento.

El tema continúa poniendo el dedo en el presunto oportunismo que muchos achacan a la actitud de la actriz: "Con la residencia yo puedo viajar, pa' jamar sabroso me tuve que quedar, esto es pa' gozar, pa' vivir del cuento yo me tuve que quedar".

En el programa, los panelistas se sumaron a la polémica generada por la actitud de Irela.

Donde unos son críticos por su silencio y evasivas, otros se muestran más comprensivos, piden que le den tiempo y sobre todo encuentran en la necesidad del regreso a Cuba a ver su nonagenaria madre el motivo real de sus evasivas.

El pasado lunes Alexander Otaola, por su parte, opinó sobre la entrevista concedida por Irela Bravo a El Mañanero y concluyó que la actriz cubana forma parte del grupo de los inmigrantes del “pan con bistec”.

“El pan con bistec le llamamos en este programa a esa comunidad de cubanos que pretende conseguir en Estados Unidos un estatus, una vida tranquila, sin tener que tomar partido en contra de la dictadura para poder regresar una y otra vez y demostrarle a la gente dentro de la isla cuánto han prosperado mientras ellos continúan en la miseria”, acotó Otaola.

El influencer cree que durante la entrevista Irela fue portadora en todo momento de un mensaje “cobarde” y “ambiguo”, pero al mismo tiempo dejó claro que incluso los cubanos decepcionados dentro de la isla también dejaron de creer en la Revolución y en el Sistema, ello en referencia a la nonagenaria madre de la artista, que la impulsó a emigrar.

Alexander Otaola dice que Irela Bravo después de la reacción que ha causado la entrevista no cree que vuelva a ser la misma y piensa que ira "ajustando" sus impresiones.

El médico cubano exiliado Alexander Raúl Pupo Casas también dijo estar decepcionado con la actitud mostrada por Irela Bravo, en la que dijo ver mucho “miedo a la verdad y complicidad con la mentira”.

Irela Bravo admitió en la entrevista que se queda a vivir en Miami por mejorar la calidad de vida de su familia en la isla y la suya propia, algo que definió como un acto de "supervivencia".

En diciembre fue noticia que la actriz se encontraba de visita en Miami. En entrevista inicial concedida a Ian Padrón confesó que pasaría una larga temporada en Estados Unidos , aunque en ese momento no admitió que era para quedarse.

La actriz participará en el humorístico "La Habana en Hialeah" en el que desempeñará su popular personaje de "Cachita", el mismo que hacía en el popular programa de la Televisión Cubana "Vivir del Cuento".