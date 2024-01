Crece descontento tras medidas de Díaz-Canel: "Están incitando a la manifestación"

En la población cubana crece el descontento con las nuevas medidas económicas anunciadas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel para resolver las "distorsiones" que ellos mismos crearon.

Las denuncias por inconformidades con la gestión del Estado crecen, y no solo son emitidas por presos políticos, opositores, o artículos de opinión en la prensa independiente. La mayoría de las críticas al gobierno están haciéndolas los cubanos fidelistas.

"Están incitando a la manifestación. Yo soy fidelista y estaba 100% de acuerdo con la economía y la situación en tiempos de Fidel Castro, pero ya no está. El nuevo gobierno está llevando al pueblo contra la pared", dijo una cubana en plena calle.

El pueblo no tiene recursos para mantenerse día a día y el gobierno prevé un aumento en el precio de servicios básicos como el gas licuado, la electricidad, el combustible y el transporte. Muchas personas temen que el salario no les alcance ni siquiera para ir a trabajar.

"Si compro comida, no puedo pagar ni el gas, ni la electricidad, ni nada. Es así con todo. Esto es un desastre", dijo otra cubana entrevistada en La Habana por Martí Noticias.

Esta semana se hizo viral el mensaje de una periodista oficialista que, inspirada en su historia familiar, reflejó la incertidumbre que se vive en Cuba desde que se anunciaron las nuevas medidas económicas.

"No se habla de otra cosa en Cuba. Es tan alto el costo social que es imposible no verlo frente a los parabrisas de los carros en los semáforos mientras alguien pasa un trapo por veinte pesos, en las peticiones de ayuda de muchas familias en las redes sociales, bajo el sereno y el frío que sufren las sombras andantes durmiendo en los bancos de los parques", dijo la comunicadora y pidió al gobierno que no se olvide de las personas vulnerables.

La pobreza crece en Cuba a pasos agigantados y va de manos con la violencia. En muchos hogares no hay recursos para llevar ni un plato de comida a la mesa. Las personas deambulantes se han incrementado. La gente humilde denuncia que el Estado los abandonó, desde hace años.