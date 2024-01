Reportan muerte de joven boxeador cubano reclutado como mercenario ruso en la guerra de Ucrania

La muerte de un joven cubano alistado en el ejército ruso para participar en la invasión de Ucrania conmocionó este martes a la opinión pública cubana, tras revelarse el caso en redes sociales.

“Reportan muerte de un boxeador cubano en la guerra de Ucrania”, indicó el youtuber Alain Rodríguez -más conocido como Paparazzi Cubano- en un video de sus redes sociales en el que publicó detalles de la vida y la suerte de este otro joven cubano víctima del tráfico de personas entre La Habana y Moscú.

En su video, el reportero afirmó que la familia del joven Yansiel Morejón, de 26 años de edad, se había puesto en contacto con él para informarle que este había fallecido en Ucrania.

Morejón, natural de Santa Clara, era un joven decente y buena persona, según lo describió el youtuber. El joven, que fue boxeador, se convirtió luego en profesor en Cuba. Sin embargo, su trabajo no le reportaba el dinero suficiente para vivir dignamente, motivo que le impulsó a alistarse como mercenario en las fuerzas armadas de Rusia.

“Le gustaba la música, el ‘artistaje’, hacía canciones, tenía varios videoclips”, describió Rodríguez al joven fallecido. “Se dejó llevar por los cantos de sirena, por los 2,000 dólares que prometen [los reclutadores rusos]”, lamentó.

El caso de Morejón se inscribe en el contexto de uno de los mayores escándalos del régimen totalitario cubano, que, a pesar de declarar oficialmente que no interviene en el conflicto de Rusia y Ucrania, ha permitido la salida de cientos de mercenarios cubanos reclutados en su territorio.

En septiembre pasado, un oficial ruso confirmó, en declaraciones bajo condición de anonimato, que son muchos los cubanos que están en el frente como parte de batallones internacionales que están luchando en la guerra de Ucrania.

“Cuando ya estaba detrás de la cinta en el batallón, estaba, por decirlo suavemente, en shock: allí solo había cubanos y serbios. No todo el mundo habla bien ruso. No está claro cómo trabajar con ellos. Y estos no son algunos PMC, todos están bajo contrato con el Ministerio de Defensa”, dijo el militar en declaraciones a The Moscow Times, pocos días después de estallar el caso de los jóvenes mercenarios cubanos Andorf Antonio Velázquez García y Alex Rolando Vega Díaz.

Esta información fue corroborada al citado medio por un traductor de español que trabajaba con la emigración cubana, quien confirmó que había muchos cubanos reclutados por el Ministerio de Defensa ruso.

“Hay muchos jóvenes que vienen aquí a buscar dinero directamente desde Cuba. Estos no son cubanos locales, no se detienen en Moscú, inmediatamente firman un contrato y van a pelear”, explicó el traductor al citado medio.

Luego de perder el contacto, “sus familiares los buscan por la diáspora cubana, por las redes sociales, y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Lo más probable es que la persona ya haya muerto”, añadió.

"Es posible que se esté reclutando a ciudadanos cubanos debido a consideraciones de costos, ya que simplemente son más baratos", dijo un oficial ruso entrevistado en septiembre por el medio The Intercept.

“Además de los salarios, el gobierno ruso está obligado a proporcionar una compensación adicional en caso de lesiones o muerte de sus ciudadanos. Sin embargo, esta responsabilidad no se extiende a los ciudadanos cubanos. Cuando vienes aquí en busca de ganancias económicas, tu muerte es tu pesadilla”, concluyó.