Denuncian muerte por negligencia médica de un cubano en hospital de Bayamo

Un cubano murió debido a una supuesta negligencia médica en el hospital Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, Granma, denunció un familiar de su esposa.

Según Orlando Rodríguez Ortiz, la víctima llegó al hospital con un dolor de apendicitis, los médicos determinaron que había que extraer el apéndice, y cuando le pusieron el oxígeno las mangueras estaban ponchadas.

"El cerebro estuvo mucho tiempo sin recibir oxígeno, nadie se dio cuenta de lo ocurrido y entró en un cuadro vegetativo y en el día de ayer [lunes] fallece. Nadie responde a esta negligencia médica, nadie dice nada", dijo en su muro de Facebook.

"Estuvo más de 24 horas tirado en una camilla para ser atendido y entonces, de qué estamos hablando. Ahora, si desde que llegas al hospital sacas dinero al doctor, enfermera, hoy la historia hubiese sido otra", precisó.

Captura de Facebook / Orlando Rodríguez Ortiz

El fallecido estaba casado con la prima de la esposa de Rodríguez Ortiz. La historia es muy triste, porque la esposa de la víctima se está muriendo de cáncer y su marido era el sostén de la casa.

"Tiene cáncer, ya terminal, cáncer en el páncreas e hígado, y ahora le cogió el estómago. Ellos tienen una hija en común, él cuidaba de su esposa y hacía todo en la casa, cuidando a su esposa que está en cama. Le dio un dolor del apéndice y se pasó afuera del hospital más de 24 horas, y dicen que cuando lo atendieron que le pusieron el oxígeno, las mangueras ponchadas. Ellos lo mataron", recalcó.

El denunciante señaló que su familiar, del que no dio el nombre, fue otra víctima más del sistema médico cubano que dice llamarse potencia médica.

Afirmó que hay farmacias cerradas porque no tienen medicamentos, pero que si se ofrece dinero, enseguida aparecen, porque los venden en la calle.

"Vidas como esas se pierden a diario, saben por qué, porque a nadie le importa nada. Porque si es el familiar de una gente del gobierno la atención es de primera, el resto de la población no significa nada para ellos. Solo les interesa controlar que nadie hable de ellos, que no haya una manifestación, que no pongan carteles en contra del sistema, eso es lo que les interesa. Son cosas que tengo que decirlas porque se fue una gran persona y es algo que se pudo evitar", subrayó.