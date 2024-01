Familia angustiada sigue en búsqueda de joven cubano desaparecido desde diciembre

La familia de Adriel Ruiz Benítez, un joven desaparecido en Cuba desde el 28 de diciembre, ha vuelto a las redes sociales para pedir ayuda para localizarlo.

Su hermana Arelys Ruiz ha plasmado la desesperación de la familia en una publicación en la red social Facebook.

“Hola, aquí estoy de nuevo, desesperada, ya no sé qué hacer, ni que pensar, mi hermano todavía no aparece, ya hace casi un mes que no sabemos nada de él”, escribió la mujer.

Pidió, además, que la persona que sepa algo se comunique al número 53444195.

Facebook/Arelys Ruiz

Las últimas noticias que se tuvieron del joven fueron el 27 de diciembre, día en el cual habló desde su teléfono celular con un familiar para informarle que se disponía a viajar de Santa Clara a La Habana.

A mediados de enero, la policía cubana recomendó "esperar" a la familia de Adriel.

“Mi hermano todavía no aparece. La policía dice que hay que esperar, pero ya yo estoy desesperada, ya no sé adónde acudir”, escribió Arelys en Facebook.

En situación similar a la de la familia de Ruiz Benítez se encuentran los familiares de Karildi Marín, una joven madre desaparecida en La Habana desde el pasado 14 de diciembre, quienes han acudido en varias ocasiones a las redes sociales con el fin de obtener información sobre el paradero de la joven.

En días recientes, Yoandri Marín, hermano de la joven cubana, informó que la familia se encuentra devastada por la desaparición de Karildi y ofreció una recompensa para aquella persona que le dé algún dato sobre el paradero de su hermana.