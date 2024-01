Crucero más grande del mundo parte de Miami en su primer viaje

El crucero más grande del mundo, el 'Icon of the Seas' (Icono de los mares), partió el sábado del puerto de Miami en su viaje inaugural.

El buque de Royal Caribbean zarpó del sur de Florida para su primer viaje de siete días por el trópico, en un recorrido que incluirá Perfect Day at CocoCay (una isla privada de las Bahamas exclusiva para los huéspedes de Royal Caribbean); Puerto Plata, en República Dominicana, y San Juan, en Puerto Rico.

"¡Icon of the Seas zarpa por primera vez! ¿Estarás la próxima vez?", preguntó un usuario de Twitter que compartió un video del barco en la cuenta de Only in Dade, en el que se ve a la gente diciéndole adiós.

"¡Ha sido un gran fin de semana en Miami! ¡Este fue el crucero más grande del mundo saliendo en su primer viaje ayer! ¡Que belleza! ¿Te gustan los cruceros?", comentó el autor de otro video compartido en la cuenta de Instagram de lifestyle miami.

El crucero llegó el pasado miércoles 10 de enero a Miami, su nuevo puerto base, tras varias semanas viajando por el Atlántico, y fue recibido con una gran manifestación de bienvenida en el Museo de Arte Pérez.

El barco de 1,198 pies de longitud y 20 cubiertas de altura puede alojar hasta 9,950 personas, de las cuales 7,600 son huéspedes, con 2,805 camarotes diseñados para familias de tres, cuatro, cinco y más miembros.

Construido en un astillero de Finlandia durante 900 días, Icon ofrecerá increíbles experiencias a los pasajeros, como el mayor parque acuático en el mar, así como siete piscinas, incluidas la piscina más grande de un crucero o la primera piscina infinita suspendida en el mar.

Posee un parque para los amantes de las alturas, con un recorrido lleno de retos y cuerdas, suspendido a más de 150 pies sobre el agua, y opciones para los amantes de deportes como el surf, con un simulador de olas; una pared de escalada, una pista de hielo y un campo de mini golf.

Tiene 40 restaurantes, bares y salones, y opciones de entretenimiento cultural como conciertos y teatros como el AquaDome, que realiza espectáculos acuáticos.

Es el primer barco de Royal Caribbean que funciona con gas natural licuado, de combustión más limpia. Además, está equipado con una conexión eléctrica en tierra, que le permitirá conectarse a la red eléctrica mientras esté atracado, por lo que no requerirá mantener funcionando sus motores.

Las tarifas para alojarse en este crucero comienzan en 1,910 dólares por persona para un camarote interior. Los huéspedes deben comprar paquetes de bebidas y cenas especiales para disfrutar de toda la experiencia culinaria.

"No solo es un barco nuevo, que siempre es emocionante. Sino que esta es la próxima evolución en los nuevos cruceros", dijo a Local 10 Matt Hochberg, que dirige el Blog de Royal Caribbean, que cubre exclusivamente la línea.

Hochberg afirmó que estas innovaciones tendrán un impacto en toda la industria.

"Esto establece el estándar ahora respecto a lo que otras líneas de cruceros se van a enfrentar cuando construyan sus barcos", aseguró.