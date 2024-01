La respuesta de la Policía a una madre tras denunciar persecución con machetes en Santiago de Cuba

Una madre cubana que denunció ante la Policía el intento de robo que sufrió su hijo de 14 años, recibió una respuesta que muestra la desidia, ineficiencia e irresponsabilidad de las autoridades.

El hecho ocurrió en Santiago de Cuba, en el Reparto Abel Santamaría, conocido como el Salao.

El reportero independiente Yosmany Mayeta Labrada compartió en su página de Facebook el testimonio de la madre de una de las víctimas, un adolescente de 14 años, quien sufrió una persecución violenta junto a su novia de su hijo, otro familiar de 13 años y un vecino.

"Fueron a comerse una pizza en un kiosco que está cerca, el cual le dicen El Clásico. Al lado de este hay un parque que está un poco oscuro, ellos se sientan ahí para esperar que esté la pizza. Al pasar unos minutos, por al lado les salieron dos hombres y una mujer armados con machetes, mi niño no le pudo ver la cara por el susto y salieron corriendo", contó la madre.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Cuando la mujer y su esposo supieron lo que había pasado, salieron a buscar a su hijo y lo llevaron para la casa. Como en la zona donde residen no hay sector de la Policía, llamaron por teléfono y los atendió el oficial de Menores que estaba de guardia, quien solo preguntó dónde estaba su hijo en ese momento.

"El oficial me dijo que si no había pasado nada, ellos no podían hacer nada, que fuera a la estación de Policía que queda muy lejos, donde tengo que coger trasporte, y le dije que a esa hora con qué trasporte yo iba a ir. Me dijo que si mi hijo no le vio la cara no podían hacer nada y mucho menos si no le habían hecho nada", detalló.

La madre del joven precisó que el hecho cerca de dónde ocurrió el ataque al joven David Enrique Perdomo Álvarez, a quien una pandilla le cortó la mano derecha con un machete en el Salao.

"Hago esto público porque no me voy a quedar callada, lo voy a publicar por donde sea. En el Abel ya no hay ningún tipo de seguridad para nuestro hijos. Por favor, qué tenían que hacerle algo a mi hijo para poder ellos trabajar, hasta cuándo", cuestionó.

Esta misma semana, el Ministerio del Interior (MININT) se reunió con los vecinos de ese reparto, donde reconoció la presencia de bandas criminales que portan armas blancas y se dedican a "implementar el terror" entre los pobladores.

Las autoridades pidieron un voto de confianza a los afectados y lanzaron una advertencia a los delincuentes.

"Sepan que van a ser severamente sancionados por los actos que han cometido. Hemos conocido las diferentes agrupaciones que existen y que operan en estos lugares. Sepan que nosotros sabemos quiénes son los integrantes de esas agrupaciones que hoy entorpecen el orden y la tranquilidad ciudadana y hacia ellos vamos a ir", dijo un oficial.

Una mujer contó que el año pasado su hijo fue agredido en la puerta de su casa por dos encapuchados, y denunció que hasta este momento no se había resuelto el caso, a lo cual oficial dijo que no conocía el incidente y que ya se le daría una respuesta.

En redes sociales, muchos santiagueros se mostraron escépticos ante las promesas de severidad hacia los delincuentes.

"No pueden venir a un reparto donde no hay solo una banda, sino varias, y prometer que confíen en ellos, que se van a acabar los hechos delictivos, cuando sabemos que no será así, que todo sigue igual y que seguirá así. No han resuelto los casos que han pasado, cómo esperan que el pueblo confíe", cuestionó una mujer.