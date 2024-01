Anciana cubana con anemia: “No hay comida, soy huesos nada más”

Celeste, una anciana cubana con anemia en Santiago de Cuba, se quejó de que “no hay comida, soy huesos nada más”.

“Tengo una anemia 4,5, ya me han mandado Rocephin, ya lo estoy tomando y ahora es que estoy comiendo algo. Mira los huesos como están, están al salirme”, lamenta esta anciana en un video difundido en sus redes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

“Tengo que comer lo que aparezca porque yo no tengo dinero para comprar una carne de ovejo para mi malestar”, agrega.

La anciana resumió la situación de los cubanos de a pie en el inicio del nuevo año.

“Este 2024 no hay mandados, no ha comida, mira no dieron 4 libras de arroz, y ahora están vendiendo a 175 pesos arroz liberado. No nos han pagado el que nos tienen que dar de la cuota”, precisó.

Los ancianos son, sin dudas, uno de los grupos más marcados por la crisis de los últimos años. Cada día es más común encontrar en Cuba a personas mayores que sobreviven pidiendo limosnas, buscando restos de alimentos en la basura e incluso durmiendo en la calle.

Hace unas semanas, una joven cubana recurrió a las redes sociales para visibilizar el caso de un anciano que tocó a su puerta para pedirle algo de comer. Le explicó que hace dos días no comía nada.

“Este señor que ven aquí dice tener 75 años recién cumplidos y llamarse Jorge Santana Álvarez. Hoy llamó a la puerta de mi casa desfallecido, alegando que hace dos días no ingería alimento alguno y que por su padecimiento de cáncer de próstata no podía estar sin comer, por el tratamiento que lleva”, explicó la internauta Lieska Bandera en Facebook, quien difundió una foto del hombre.

En septiembre pasado, por su parte, un anciano cubano de 89 años admitió que la escasez de alimentos lo está afectando mucho y aprovechó para comparar las últimas décadas en la isla con el tiempo que él vivió antes del 59, donde asegura que podía vivir de su trabajo perfectamente.

“El hambre está acabando conmigo”, admitió un anciano de 89 años en sobrecogedoras declaraciones al medio independiente Cubanet.