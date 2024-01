Cubana alerta de falso espiritista que asalta con "tres gusanitos" en calles de La Habana

Una adolescente cubana denunció la presencia de un estafador que opera en las paradas de ómnibus de La Habana, valiéndose del espiritismo para cometer sus delitos, especialmente contra mujeres jóvenes.

La víctima, identificada en Facebook como Mayli Nail, contó en un grupo público que el pasado domingo 28 de enero el individuo la persiguió en el paradero de Playa a las 10:24 de la mañana y le robó el teléfono, el anillo y una cadena.

Relató que el hombre afirmaba ver muertos y cajas detrás de ella, a lo que ella respondió que no era creyente. Sin embargo, el acosador persistió, alegando que la joven tenía problemas en el vientre y solicitándole dinero.

La víctima comenta que en un momento el estafador le dijo que se mirara el estómago y encontró en su ropa tres gusanitos blancos, los cuales no sabe cómo llegaron a su cuerpo.

Publicación en Facebook

Aunque la víctima continuó su camino, afirma que fue presa del nerviosismo, pues el acosador la siguió recitando rezos y mencionando prácticas de santería. Finalmente, el hombre le arrebató el teléfono, una cadena y un anillo en el paradero.

La mujer dijo que una patrulla policial apareció y el estafador se dio a la fuga.

Después formuló una denuncia ante las autoridades y descubrió que ya tenían un retrato hablado del sujeto, realizado por una adolescente que también fue víctima de robo.

La afectada compartió los dos retratos hablados, uno propio y otro de la víctima que formuló la denuncia anterior a la de ella.

Afirma que la policía ha apodado al individuo como "el hombre de los gusanos" y aparentemente se mueve por varias zonas de la ciudad haciendo sus fechorías.

Para su sorpresa, varias mujeres comentaron su publicación y aseguraron que también fueron asaltadas por el falso espiritista. Otras mencionaron la misma estafa pero dijeron que la imagen del ladrón no coincidía con la fotografía, por lo que se presume haya otros hombres dedicándose a este tipo de estafa.

La madre de la primera adolescente que denunció al sospechoso afirmó que la denuncia fue formulada el 19 de septiembre y todavía la policía no ha localizado al sujeto.

Otra mujer dijo que "hace 10 años en el paradero de la Cujae me pasó lo mismo, el mismo cuento y los mismos gusanos y perdí todas mis prendas, solo que ya ni recuerdo la cara del tipo", apuntó.

"A mí me pasó los mismo hace como seis años por el Palacio de Computación, me pedía el teléfono pero yo me fui y no sé lo di.. me dió una muela que casi me convence para dárselo. No recuerdo la cara, lo que sí recuerdo bien es que me pidió tres moneda y me las pasó por el vientre diciendo unos rezos y al igual me salieron los gusanos", dijo otra joven.

Otra mujer afirma que a su hija le pasó lo mismo hace dos meses, y el espiritista le pidió la cadena pero al decir que no era de oro se la devolvieron.

Estas denuncias se inscriben en la creciente ola de violencia en Cuba, ante la ineficiencia policial y la crisis generalizada en el país.