Maydy La Grande responde a Seidy La Niña: "Ni aunque me pagues yo canto contigo"

Maydy La Grande no se ha quedado callada ante las recientes declaraciones de Seidy La Niña en las que descartó por completo la posibilidad de colaborar con Maydy y La Diosa, eligiendo a Srta Dayana.

En una directa en Instagram la intérprete de “Soy Cuba”, respondió una a una las insinuaciones de Seidy.

“No es que tú no quieras colaborar con La Diosa o conmigo, es que tú no puedes colaborar con nosotras porque nosotras somos cantantes, artistas que dominamos varios géneros musicales y usted es una declamadora, con el respeto de las personas que declaman”, arremetió Maydy.

“No estás a la altura, usted no puede coger un micrófono ni pararse al lado de La Diosa ni pararse al lado mío a cantar. En tono de burla y de menospreciar dijiste que había que pagarte pa´ cantar contigo. Yo te digo a ti estatuniña, a mí ni aunque me pagues, ni aunque me pague nadie, yo canto contigo, porque hay niveles. Ni aunque me paguen miles y miles de dólares canto yo contigo”, añadió.

Maydy no se guardó nada por dentro y criticó a Seidy con todo: “Usted es una burla, usted es una payasa, usted no es cantante, está queriendo ser cantante a empujones”.

En su directa también le advirtió que no siga hablando de ella en ningún programa porque siempre le saldrá al paso: “Ya te hice dos tiraderas, tú sabes por qué no las contestaste, no es porque me quieras ignorar, porque tú estés en otro nivel, es que no puedes contestarlas, no hay calidad, te falta mucho para pararte al lado mío”.

En la entrevista que tuvo Seidy La Niña con Un Martí To Durako y que dio lugar a esta respuesta de Maydy, la cantante dijo que solo iba a colaborar con aquellos que le guste su música y sobre todo que estén haciendo buena música, dando a entender que ni La Diosa ni Maydy entran allí.