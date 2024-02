La compra de un anciano cubano con 860 pesos en Holguín

Un anciano cubano mostró los alimentos que se pueden comprar en Holguín por 860 pesos.

Manuel García Verdecia, poeta, narrador y traductor, compartió en su perfil de Facebook una foto de su "flamante" compra: unos cuantos plátanos machos y una fruta bomba.

"Esto que ven ahí abajo, 10 plátanos y una fruta bomba, me costó $860, de una pensión de $1,700. ¿Cómo se aplica aquí la resistencia creativa? Solo se me ocurre no comer...", ironizó.

Captura de Facebook / Manuel García Verdecia

El post originó más de 100 comentarios de compatriotas, algunos jubilados como él, horrorizados ante el abusivo precio de la comida en Cuba, una situación que afecta sobre todo a la población de mayor edad, especialmente a los que viven solos o no tienen alguna ayuda.

"Es un programa de erradicación demográfica más eficaz que el del insigne Weyler", escribió un escritor.

"Magnífica resistencia creativa: no comer. Teniendo en cuenta el precio del rollo de papel sanitario es la mejor opción", señaló una anciana.

"¡Vergüenza! No sé cómo pueden seguir exigiendo sacrificios y paciencia", subrayó un autónomo.

"Trabajaremos más, comandante, trabajaremos más, decía el sepulturero del cementerio…", ironizó un padre de familia.

"Esas son las cuentas hechas por los grandes, que calcularon que con el reordenamiento y con los nuevos salarios nos alcanzaba y nos quedaría para darnos otros gusticos. Vaya mierda de cálculos", recordó un holguinero.