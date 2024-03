Sin noticias de cubana desaparecida desde diciembre en La Habana

Familiares de Karildi Marín, la joven cubana desaparecida desde hace más de tres meses en La Habana, afirmaron que siguen sin noticias de la mujer a pesar de que algunas personas aseguran haberla visto en fecha reciente.

"Se continúa la búsqueda de mi hermana... Pienso sinceramente que los que dicen haberla visto se equivocan... Nosotros como familia pusimos carteles en toda la zona del bulevar de San Rafael y caminamos toda esa zona todos los días... Hasta de madrugada...", explicó en Facebook Yoandri Marín, el hermano de la joven de 24 años, en respuesta a las personas que han llamado a la familia para dar informes.

Pide que si alguien sabe de su paradero lo localice al teléfono 5429 1630.

Publicación en Facebook

"El día 14 cumple 3 meses de desaparecida. Ella no ha abandonado a su bebe, ella no es así y eso lo garantizo... No hay pruebas de que ella este en Centro Habana... Comparte, así quizás logremos dar con su paradero... La familia sigue en su búsqueda", enfatizó.

Hace algunos días el hermano publicó en Facebook que "Hay varias personas que dicen haberla visto en La Habana", pero a pesar de los esfuerzos no ha sido encontrada.

Asimismo, agradeció el apoyo de los cubanos en la isla que se han ocupado de dar informes.

Karildi salió a una fiesta en El Cerro el 14 de diciembre de 2023 y desde entonces no han sabido nada de ella. La actividad se suspendió y la mujer no regresó a su casa.

En una de sus publicaciones Yoandri manifestó su decepción con la actuación de la policía en el caso y también descartó que la joven haya salido del país.