Exembajador de EE.UU. acusado de espiar para Cuba se declara no culpable

El exembajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, de 73 años, se declaró "no culpable" a pocas horas de que se haga la lectura formal de cargos en su contra por supuestamente espiar para el régimen cubano durante cuatro décadas.

Rocha, quien fue embajador de EE.UU. en varios países de Latinoamérica, está siendo acusado por el gobierno estadounidense de cometer "múltiples crímenes federales al actuar secretamente durante décadas como agente del gobierno de la República de Cuba".

El viernes se hará la lectura formal de cargos y el exdiplomático, de origen colombiano y ciudadano estadounidense desde 1978, solicitó no comparecer a la audiencia, expresando su entendimiento sobre la naturaleza del delito y su derecho a comparecer en esa instancia.

"Entiendo plenamente la naturaleza del delito que se me imputa y el derecho a comparecer en la lectura de cargos. Como lo demuestra mi firma a continuación, por la presente renuncio al procesamiento formal y me declaro NO CULPABLE de la acusación", expresó Rocha en un escrito presentado el miércoles al que tuvo acceso la agencia de noticias EFE.

El exembajador enfrenta un total de 15 cargos penales por seis delitos, que podrían resultar en una pena máxima de cárcel de 60 años si es declarado culpable.

Entre los cargos se incluyen actuar como agente ilegal de un Gobierno extranjero (Cuba), conspiración para cometer ese mismo crimen, fraude electrónico, declaraciones falsas en una solicitud de pasaporte, uso de un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa, y declaraciones y representaciones falsas.

Rocha fue arrestado en Miami el 1 de diciembre de 2023, tras confesar sus actividades a un agente del FBI que se hizo pasar por un espía cubano.

Según la acusación, entre 2022 y 2023, el exdiplomático tuvo tres reuniones grabadas con un agente especial del FBI que se hizo pasar por un representante de la Dirección General de Inteligencia de Cuba, durante las cuales se refirió constantemente a Estados Unidos como "el enemigo" y admitió que su objetivo durante su tiempo en el Departamento de Estado fue "fortalecer la Revolución" cubana.

La audiencia de este viernes presentará formalmente los cargos a Rocha, quien entre 1981 y 2002 fue empleado del Departamento de Estado de EE.UU. y ocupó varios puestos en las embajadas en República Dominicana, Honduras, México, Argentina y Bolivia.

Este jueves la agencia AP informó que la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA) recibió en 2006 las primeras informaciones de que Rocha espiaba para La Habana, pero se mostró escéptica y finalmente ignoró las acusaciones.

Señala que en 2006 un teniente coronel desertor del Ejército cubano se presentó en la casa de Miami del exagente de la CIA Félix Rodríguez y le dijo que Rocha estaba espiando para Fidel Castro.

Sin embargo, Rodríguez, quien participó en la invasión de bahía de Cochinos (1961) y en la ejecución de Ernesto "Che" Guevara (1967), creyó en ese momento que la información sobre Rocha era un intento de desacreditar a un compañero de cruzada anticomunista que además ya era reconocido y respetado en Miami.

No obstante, transmitió el mensaje del desertor a la CIA, que también se mostró escéptica. "Nadie le creyó. Todos pensamos que era una difamación", lamentó Rodríguez en declaraciones a la AP.

El martes trascendió que Rocha traspasó el pasado 8 de febrero cuatro propiedades de lujo a su esposa Karla Wittkop Rocha por un valor de más $4 millones de dólares, mientras se encuentra esperando el inicio de su proceso en una cárcel federal del Condado Miami-Dade.