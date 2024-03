Habla niño cubano que se clavó un arpón en el abdomen: "Yo fabriqué esa escopeta"

El adolescente cubano que accidentalmente se clavó un arpón en el abdomen en Camagüey reveló que fue él quien fabricó la escopeta con la que se hirió de gravedad.

"Yo hice esa escopeta para pescar en los ríos y eso, me puse a tirarle fotos ahí con el socio mío y cuando la fuimos a mover de posición se disparó y me dio. Rápido me trajeron aquí para el hospital, ahí me atendieron rápido y me llevaron para el salón", relató Henry Cristian Zamora Cardoso a TV Camagüey.

El hecho sucedió el pasado 29 de febrero.

Henry, de 13 años, fue atendido de urgencia en el Pediátrico Eduardo Agramonte Piña por un equipo multidisciplinario, en el que algunos de sus miembros no se habían enfrentado nunca a una intervención de ese tipo.

"Es una lesión -por suerte- poco frecuente en cirugía pediátrica y muy compleja", dijo la doctora Dayannelis Aguilar Atanay, especialista de segundo grado de cirugía pediátrica.

"Nos encontramos con una lesión vascular compleja y una intestinal, a la cual estamos un poco más acostumbrados. La vascular es una lesión que de hecho por sí sola ya puede causar la muerte del paciente, es una lesión grave, y logramos hacer el control de la hemorragia en los primeros minutos", detalló.

Después de la operación, que duró poco más de cuatro horas, se logró estabilizar la hemodinamia del paciente y en apenas 32 horas los médicos pudieron extubarlo.

"Con una hemoglobina que se sostiene, estable, lo que nos ha permitido en el día de hoy [8 de marzo] reportarlo de cuidado y coordinar su traslado a los cuidados intermedios con una evolución satisfactoria", afirmó el angiólogo Raúl Romay Buitrago.

Por su parte, Daimel Rodríguez Lugones, jefe del servicio de Anestesiología, alabó al niño por cooperar con la entrevista de la anestesia y por no mover el objeto extraño en su cuerpo, lo que evitó mayores complicaciones.

Hoy Henry Cristian continúa recuperándose y pronto volverá a su vida normal.

La gran cicatriz en su abdomen le recordará siempre cuando colocó el arpón en un poste de alumbrado público para hacerle una foto, y el artefacto se disparó solo.

"¡Nunca se había disparado!", aseguró, y añadió que tras esta dura experiencia jamás volverá a tocar ninguno.