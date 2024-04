Divisas no aumentan de precio en Cuba tras una semana de continuo ascenso

El mercado informal de divisas en Cuba no registró subida alguna este sábado en el precio de las principales divisas, dando un respiro a los maltrechos bolsillos de los cubanos, que han visto unas jornadas de vertiginoso ascenso del precio del dólar, el euro y la Moneda Libremente Convertible (MLC) en los últimos cinco días.

Tasa de cambio hoy 13/04/2024 - 11:15am en Cuba:

Tasa de cambio del dolar USD a CUP según elTOQUE: 350 CUP

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 355 CUP

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 285 CUP

Faltando días para culminar el primer trimestre del año 2024, la cotización de las divisas en Cuba ha subido en torno a un 33%, reflejando una caída estrepitosa del poder adquisitivo de los cubanos gracias a las fallidas políticas de estabilización macroeconómica y monetaria emprendidas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Si en la primera semana de enero, el precio del dólar estadounidense (USD) en el mercado negro cubano ascendía a los 270 pesos cubanos (CUP), 14 semanas más tarde, el precio de esta divisa ronda los 350 CUP, un incremento de más de un tercio de su valor a comienzos de este año.

Un comportamiento similar ha experimentado el euro en el mismo lapso de tiempo, registrando una subida de los 280 CUP de inicios de año, hasta los 355 pesos cubanos que refleja este sábado la tasa de cambio elaborada por el medio independiente elTOQUE.

Menos pronunciado ha sido el ascenso experimentado en tres meses y medio por el MLC, que ha pasado de los 245 CUP de inicios de año a los 285 pesos cubanos de la tasa actual en el mercado informal de divisas.

A finales del pasado año, el entonces ministro de Economía en Cuba, Alejandro Gil Fernández, aseguraba que intervendrían en el mercado informal de divisas porque se trataba de "una distorsión" que no podía persistir mucho más tiempo.

"El mercado cambiario es una de las distorsiones principales que está enfrentando la economía y no es de diseño. Nosotros no diseñamos ese mercado cambiario que está operando en el país, pero una parte importante de las divisas que adquieren los no estatales lo hacen en ese mercado", decía Gil en el programa televisivo Mesa Redonda.

Asimismo, aseguraba que las Mypimes adquirían divisas en el mercado informal y por eso tenían más recursos que el Estado para importar productos de todo tipo y dar una oferta más amplia y diversa.

"Eso lo tenemos que ordenar. Si fuéramos del neoliberalismo, dejábamos correr el mercado cambiario. Entre las medidas planteadas está recuperar la gestión de divisas por el Estado", aseguraba el ministro antes de su defenestración ocurrida dos meses más tarde.