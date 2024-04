La Diosa pide apoyo a sus seguidores para enviar regalo a la abuela cubana viral y su nieto

La Diosa ha vuelto a mostrar ese lado humano que la caracteriza, esta vez pidió apoyo a sus seguidores en Facebook para hacerle llegar un regalo a la abuela cubana que se volvió viral en las redes con sus divertidos videos junto a su nieto.

“A todos mis seguidores atención yo les compré unas cositas a ellos si alguien por estos días viaja a Cuba precisamente a Varadero y quiere llevárselo y de paso conocer personalmente a este dúo tan querido por los cubanos se los voy agradecer”, escribió la cantante en un post en esa red social junto a una foto de Martha y su nieto Ariel Ramos Perdomo.

Captura Facebook / La Diosa

“Contáctame al privado y no me digan por fis que lo mande por agencias que ustedes saben que no entro en eso bendiciones a todos y que le lleguen los regalos, siempre existen personas buenas”, agregó la artista.

El gesto de La Diosa desencadenó muchos elogios en los comentarios a su publicación: “Eres la mejor que se te multiplique en salud y larga vida para ti y los tuyos”; “Que Dios y los santos te sigan bendiciendo, tienes un gran corazón siempre ayudando”; “Gracias Diosa, por eso te sigo y te admiro, eres grande”; “Qué lindo gesto Diosa eres grande por eso es que Dios te bendice siempre tienes un gran corazón”.

Justamente, Martha y su nieto se volvieron virales con una broma que le hizo Ariel a su abuela en la que esta entabla una tremenda discusión supuestamente con La Diosa, cuando en realidad era un audio de la cantante que salió de una directa que hizo en Cuba hace años.

Poco tiempo después, La Diosa se hizo pasar por la nieta de Martha y los tres protagonizaron una divertida videollamada en la que la abuela salió en defensa de la cantante llenándola de cariño y dejando mal parado a su propio nieto.