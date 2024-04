Anciano que vive en carretera de Cayos de Florida envía mensaje a su familia en Cuba

El anciano Agustín Córdova vive en una casa de campaña en una carretera de los Cayos de Florida y envió un conmovedor mensaje a su familia en Cuba.

"Los amo a todos. Estoy aquí solo con mi sobrino. Yo no puedo ir más para Cuba. Estoy viviendo en las calles. A mi hermana y a todos mis sobrinos les digo, que si me esperan, me voy en una lancha para allá, me voy en una lancha para Cuba", dijo Agustín entre lágrimas.

El video fue compartido por el usuario de TikTok Rainier Erquiaga. Un seguidor suyo le pidió que localizara a Agustín y compartiera su historia en las redes sociales.

El breve audiovisual no especifica qué pasó en la vida de este anciano cubano que terminó sin casa, y sobreviviendo en una carretera de los Cayos de Florida.

El mensaje de Agustín es una muestra de que no siempre los migrantes logran alcanzar el sueño americano y también un recordatorio del valor de la familia, su importancia para mantenernos firmes en el camino a conquistar los sueños.

Rainier alertó a quienes deseen apoyar a Agustín que pueden encontrarlo viviendo en la Calle 20, en Marathon, Florida, frente al Hotel Faro Blanco.