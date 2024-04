Elizabeth Gutiérrez recibe el apoyo de sus fans en su ruptura con William Levy: "Tú no perdiste, perdió él"

Elizabeth Gutiérrez está atravesando un momento delicado por su ruptura con William Levy después de dos décadas de amor y dos hijos juntos. Una separación que está dando mucho de qué hablar en el mundo de la farándula por los altercados domésticos que han tenido antes y después de poner punto y final a su relación, y también por la teoría de las presuntas infidelidades por parte del actor cubano. Y en medio de todo, las redes sociales se vuelcan con la actriz, que está recibiendo una oleada de apoyo.

La actriz no ha tenido un año fácil. Su separación con el padre de sus hijos se dio a conocer dos meses después de que se produjera a través de una entrevista que concedió ella misma.

"Siempre aposté por mi relación. Amé a William, no es un secreto que fue el amor de mi vida. Siempre apostaba y quería mostrar cómo éramos, porque como esos momentos vivimos muchos durante los 20 años que estuvimos juntos. Actualmente no estamos juntos", dijo Elizabeth Gutiérrez. Unas declaraciones que dio en medio de rumores de romance entre el galán de telenovelas y Samadhi Zendejas, con quien protagonizó la telenovela Vuelve a mí.

La situación es especialmente delicada para ellos, ya que tienen dos hijos, y a la luz han salido imágenes de sus altercados, en los que tuvo que intervenir la policía. Y en medio de todo este escándalo, la actriz compartió unas fotos en las que aparece guapísima y de lo más sonriente, provocando una avalancha de mensajes de cariño, ánimo y apoyo entre sus seguidores de Instagram.

"Ahora ya puedes actuar en telenovelas normal, sin miedo", "Comienza desde cero, lo material no es importante cuando se tiene libertad y tranquilidad en la vida", "Las mujeres no lloran, tú lo sabes", "Tú no perdiste, perdió él. El día que se vea más viejo y acabado y sus jovencitas no quieran pellejos se dará cuenta de su mal actuar. Sigue adelante, brilla" o "Hermosa, vive tu duelo que lo que no nos mata, nos hace más fuertes", son algunos mensajes de aliento que le mandaron a Elizabeth.