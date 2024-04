Esposa de Maykel Osorbo se lo encuentra golpeado en prisión

El músico y preso político cubano Maykel Osorbo fue brutalmente golpeado en prisión al punto de que casi pierde una oreja, detalló el medio independiente El Estornudo.

En un artículo firmado por el escritor cubano Carlos Manuel Álvarez, y titulado "Maykel Osorbo: «A mí tienen que asesinarme de frente»", se revelan detalles del hecho ocurrido el pasado 18 de abril en la cárcel de máxima seguridad de Kilo 5 y Medio en Pinar del Río.

La agresión ocurrió en el horario del desayuno, cuando varios presos protestaban por la escasez de comida en la prisión luego de que el pan no alcanzara, señala el texto.

Durante la última visita de sus familiares, incluida su esposa Vivianny Fuentes, Osorbo contó lo ocurrido y entregó una carta y el pañuelo con el que intentó detener el sangrado de su oreja el día de la agresión.

En un post en su perfil de Facebook se afirma que "la esposa pudo ver con sus ojos la gravedad de las heridas de Maykel, sobre todo en su oreja izquierda, también pudo ver la calma y a la vez impotencia con que Maykel intentaba una vez más arreglar las cosas allá adentro, y seguir aguantando con dignidad".

Describe que cuatro reos comunes en complicidad con las autoridades penitenciarias y la Seguridad del Estado cubano atacaron al preso político.

Osorbo, condenado a nueve años de privación de libertad, estuvo al borde de perder parte de su oreja izquierda debido a una mordida durante el incidente.

Según relatos de testigos citados por El Estornudo, el hecho ocurrió en la sección 3 de la cárcel, donde 64 prisioneros comparten espacio.

En una carta enviada desde la cárcel, Osorbo describió la situación, afirmando que él se defendió pero terminó siendo agredido.

Además, responsabilizó a las autoridades de la prisión, mencionando nombres específicos como Raúl Alejandro, Pedro y Lázaro Castillo, alegando que son responsables de estos incidentes violentos cada vez más frecuentes.

Desde principios de 2023, se instaló una cámara de vigilancia en la galera donde se encuentra Maykel, sin embargo, amigos y familiares han denunciado que esto no ha garantizado su seguridad, siendo víctima de acoso por parte de reclusos comunes instigados por la policía política.

A pesar de la gravedad de sus heridas, Osorbo no recibió atención médica adecuada. Aunque se recomendó suturar la herida en su oreja, un médico militar le negó el tratamiento, por lo cual tuvo que sufrir cuatro días de sangrado.

Desde entonces fue trasladado a una celda en solitario, lo que dificulta aún más el acceso a información sobre su estado.

En su carta, dirigida a la opinión pública, el rapero dijo que estaba realmente preocupado por su seguridad y que se protegería.

"Primero voy a ver a mis hijos y a mi esposa y después, con todo respeto, voy a protegerme yo mismo. Hasta que no se solucionen bien las cosas, yo, de momento, voy a la celda, y no creo en la bondad de las autoridades pinareñas. Mientras que aquí no venga un alto funcionario de La Habana, y yo los conozco a todos, allí voy a permanecer, no sé en qué estado, pero allí estaré", subrayó.

Hace algunos días también dijo que "a veces perdiendo se gana, la violencia no es correcta cuando cumplimos una pena injustificadamente... las personas como yo, que sabemos que tratan de hacernos daño en todos los momentos, tenemos que tener la capacidad para ver todos los escenarios posibles y no cometer el error de darle una solución permanente a un problema temporal".

En 2022 Maykel "Osorbo" fue sancionado a nueve años de privación de libertad, por supuestos actos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, atentado, resistencia y desórdenes públicos, dijo un comunicado de la Fiscalía General de la República de Cuba.

Varias organizaciones internacionales se han unido para pedir la liberación de él y de Luis Manuel Otero Alcántara, que permanecen en cárceles de máxima seguridad en Pinar del Río y Artemisa, respectivamente.