El Taiger monta en cólera y abandona entrevista cuando le sugieren que hable con Ja Rulay

El Taiger abandonó una reciente entrevista con Un Martí To Durako cuando este último le sugirió que podían hacer una llamada telefónica en vivo con Ja Rulay para aclarar la polémica entre ambos.

El reguetonero, que ya había contado su versión del encontronazo con Ja Rulay, montó en cólera cuando el influencer le dijo: “Yo quería llamar aquí ahora mismo a Ja Rulay”.

La reacción de El Taiger sorprendió a Un Martí y a todo su equipo: “Asere, somos o no somos, si me tranco aquí de ping*. No asere te estoy diciendo que es problema tanque. Coj* asere tú no entiendes”.

“Mi hermano esto no se resuelve así, tiene que respetarme asere qué bolá. Esto no es entertainment, soy un varón, tengo que irme ya contigo también, respétame, yo te respeto”, le decía El Taiger al influencer visiblemente alterado y sin dejarlo hablar.

Cuando Un Martí To Durako intentó hacerle entender que él era un invitado a su programa, el reguetonero abandonó la entrevista.

Posteriormente en su Instagram el influencer se refirió a este programa con El Taiger: “Todos los invitados que vengan al show Farándula 305 tienen que respetar al show a los panelista y a producción como nosotros respetamos sus conciertos nunca les vamos a decir qué canción cantar y cuál no ok todo trabajo se respeta y como dice José Manuel Carvajal de las Mercedes he dicho y punto”.

En las últimas semanas El Taiger ha dado mucho de qué hablar no solo por la discusión con Ja Rulay en su último viaje a Cuba, sino por su reciente detención en Miami por posesión de sustancias controladas y alcohol y su posterior hospitalización.