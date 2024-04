Sigue la polémica tras pelea de El Taiger y Ja Rulay en Cuba

Una fuerte polémica entre los reguetoneros cubanos Ja Rulay y El Taiger tras una pelea entre ambos ha encendido este miércoles las redes sociales, con tiraderas de ambos bandos.

"A mí me maravilla como tú le mientes a la gente, por eso no le doy cabida a las redes porque no me engañan. Tú estabas con un security y me escupiste la cara y te echaste pa atrás. Asere no publiques más las tallas, empíngate y ven pa Cuba. Estuve tres días atrás de ti, yo estoy esperando que tú llegues a Cuba, si tú tienes el culote ese que tenías aquí ven pa Cuba", afirmó Ja Rulay en una de sus historias de Instagram.

En otro breve video prosiguió: "A ti que te gusta hacerte el animalón, pero estabas en tu hotel y me echaste la policía pa arriba. Eres tremendo chivatón, agente de la seguridad del Estado. Voy con todo pa arriba e ti, me cago en tu madre", concluyó.

Hace una semana trascendió un video donde el llamado "Papá de los Cachorros" llegó a un local de La Habana donde se encontraba El Taiger, cuyo nombre real es José Manuel Carvajal Zaldívar, y tras decirle que saliera para pelear en la calle, el reguetonero radicado en Miami le escupió la cara.

Desde entonces ambos han estado enfrascados en una tiradera que mantiene en vilo a los fanáticos.

El Taiger, conocido por sus fanáticos como "La Tranca" afirmó en un video que "tú tuviste todo el tiempo del mundo para hacerme algo, estábamos de aquí a aquí, a menos de un metro", cuando supuestamente le escupió la cara.

"Yo estaba ahí y lo vi todo esa gente tenían problema hace rato y cuando se estaban fajando ellos", comentó un seguidor en Instagram.

"Hasta ayer le descargué al Taiger, cómo se va a meter con el Jaru, asere", señaló otro.

Este miércoles Jorge Junior compartió una publicación en las redes sociales en la que anuncia que El Taiger pasará unos días con él en Cuba y le manifestaba su apoyo.

El director de Los 4 comentó en su escrito que esto ocurrirá una vez que él culmine los proyectos profesionales en los que se encuentra trabajando en estos momentos y que está dispuesto a enfrentar a todo aquel que critique a su primo.

"Voy a decir algo y no quiero malas interpretaciones. Me he mantenido al margen de todos los problemas y si la cosa es de caballeros, me he quedado en mi lugar. Ahora, los super guapos y los coristas, no lo voy a permitir", comentó Jorge Junior en su post publicado en Facebook y que acompañó de una fotografía de ambos cantando en un escenario.

Luego, añade: "Terminando mis compromisos de trabajo, mi primo El Taiger vendrá a pasar unos días conmigo a Cuba. La persona que tenga algo pendiente y quiera resolverlo como caballero solo, sin problemas, se le dará el frente. Ahora no quiero inventores, ni coristas que quieran ganarse puntos con estos problemas que él no está solo. Ya lo dije y el que no esté de acuerdo, tiene dos trabajos".

Esta decisión llega días después de la pelea con Ja Rulay y de la detención y posterior hospitalización de El Taiger la pasada semana en la ciudad de Miami, donde reside.