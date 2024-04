No se rinde: Padre cubano expone violaciones en la muerte de su hijo en el Servicio Militar

Alfredo González, un padre cubano que perdió a su hijo cuando cumplía el Servicio Militar, expuso los abusos que se cometieron con el joven que desencadenaron en su suicidio.

Su hijo Annier tenía apenas 18 años cuando el 4 de julio de 2021 se quitó la vida con el fusil que le entregaron para hacer una guardia en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas.

Este padre coraje compartió un video en el grupo de Facebook "No más muertes en el servicio militar en Cuba", en el que denuncia las irregularidades ocurridas y la falta de interés del Ministerio del Interior y la Fiscalía en investigar el trágico suceso.

"Yo fui a todas las instituciones después de la muerte de mi hijo y nadie estaba haciendo nada, una por una de aquí de la provincia, y fui a ver a cada jefe de cada lugar", detalló.

Alfredo relató que luego de tres años de reclamaciones, ahora apareció en la Fiscalía un expediente de una supuesta investigación del MININT, el cual está lleno de inexactitudes y mentiras.

"Eso lo hicieron así chapuceramente, por hacerlo, y se acabó", recalcó.

El hombre se refirió a los abusos cometidos por los oficiales contra su hijo durante el periodo de previa, y señaló que la respuesta que le dieron es que todo lo que pasó estaba autorizado.

"¿Dónde está la ley que dice que ellos están autorizados a abusar de ningún muchacho y hacer lo que le hicieron a él?", cuestionó.

"Dicen los psicólogos que mi hijo tenía un problema psicopatológico de adaptación al Servicio Militar. ¿Ustedes creen que mi hijo se podía adaptar al Servicio Militar con todo lo que le hicieron? No lo creo. Entonces ahora el responsable es mi hijo, cuando los responsables son el Ministerio del Interior esas instituciones que hoy se dan el gusto de decir que la ley hay que cumplirla", agregó.

González compartió días atrás otro video en el que expuso las arbitrariedades sufridas por en el proceso de reclutamiento y en el chequeo médico y otros abusos.

En febrero pasado, frente a la tumba de Anier, González juró que no se cansará de buscar justicia para él, y advirtió que si no obtiene respuesta se lanzará a la calle.

"Aquí yo, como cada domingo, en la tumba de mi hijo", dijo visiblemente afligido y conteniendo los deseos de llorar.

Muchas veces este padre le dedica textos al joven, en los que lamenta no haberlo sacado del Servicio Militar.

"Perdóname, mi niño, por no darme cuenta que tenía que sacarte de ese lugar de oficiales mediocres que deberían de atenderte y no maltratarte, pero por desgracia vivimos en Cuba, donde la justicia no existe. Donde quiera que estés, EPD", escribió en agosto pasado.

La vida este hombre se volvió un infierno tras perder a su hijo cuando recién empezaba a vivir. "Dos años que te perdí mi niño en esa desgracia de Servicio Militar. Es duro, duro levantarme cada día y ver esa cama vacía", dijo un mes antes.