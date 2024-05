La Diosa y su hija Reychel estrenan su canción "Corazoncito rojo": "La más hermosa de toda mi carrera"

La Diosa estrenó este viernes “Corazoncito rojo” junto a su hija Reychel, una canción y un videoclip en extremo conmovedores que ha dedicado a todas las madres.

La cantante cubana estuvo en vivo en el chat de YouTube compartiendo con sus seguidores en el momento del lanzamiento.

“Este tema es el más hermoso de toda mi carrera hecho con el amor más grande de este mundo para todas las madres”, escribió la artista en uno de los comentarios en esa plataforma.

Además de una letra que resume el amor y los sacrificios de una madre por sus hijos, el audiovisual transmite una ternura infinita.

La Diosa aparece junto a sus dos hijos llenándolos de cariños, una madre presume de su embarazo, otra sonríe con su bebé en brazos y una hija sostiene las manos de su anciana madre como si no quisiera desprenderse de ella.

Pero nada toca tanto el corazón como escuchar y ver a la pequeña Reychel cantando con una dulzura que llega al alma.

“Corazoncito rojo” es un tema muy especial para La Diosa, no solo porque es la primera vez que canta con su hija, sino porque la letra de la canción trae palabras que le decía su fallecida madre.

“Eres grande Diosa, y tu corazón enorme por eso te seguirán pasando cosas buenas. Las mereces”; “Estoy llorando desde el principio me parece estar escuchando a mi madre dios mío cuánto sentimiento tiene esta canción”; “Hermosa canción, no pude evitar llorar”; “Qué belleza, tan linda la nena, tan natural ese amor qué lindo”; “Esa canción es una de las mejores que has hecho en tu carrera y tu niña espectacular muy dulce y tierna qué lindas las dos”; “Qué manera de llorar de emoción, preciosa, el amor más grande del mundo es el de una madre a sus hijos, que hermosa Reychel”, fueron solo algunos de los elogios que recibieron La Diosa y su hija tras el estreno.