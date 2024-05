Cubano regresa a la isla y protagoniza conmovedor reencuentro sorpresa con su madre

Un cubano residente en Miami regresó a la isla para sorprender a su madre, protagonizando uno de esos reencuentros con los que es imposible no emocionarse.

La mujer, nada más verle, corre a los brazos de su hijo para fundirse en un interminable abrazo, con el que seguro llevaban mucho tiempo soñando ambos

El protagonista de esta emocionante escena es Bray Ramírez (@bray_ramirez), que publicó este vídeo con la canción "Mi vieja" de Charly y Johayron.

Las reacciones no se han hecho esperar y cientos de cubanos no han podido evitarse emocionarse al ver el bello reencuentro de este joven y su madre en Cuba.

"Aquí llorando por desconocidos", "Pronto me veré así, que alegría me da ver tanto tanto amor. Las madres son únicas", "Ay mi Dios, llorar por desconocidos es mi mayor pasión", "Llorar por desconocidos mi pasión y la señora se mantiene muy bien. Muchas bendiciones", "Que alegría más grande, me han sacado las lágrimas" o "Quiero que sepas que me hiciste llorar sin hacerme nada", son algunos de los mensajes que se leen junto al vídeo, que no deja de sumar reproducciones en TikTok.