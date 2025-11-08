Emotivo regreso: Cubana vuelve a la Isla tras tres años y medio y presenta a su bebé a la familia

Una joven cubana protagonizó un emotivo reencuentro familiar al regresar a Cuba después de tres años y medio fuera del país, esta vez acompañada de su bebé, al que sus familiares conocieron por primera vez.

En el video publicado en TikTok por la usuaria @thaliyae1, la cubana muestra los momentos previos a su llegada y el conmovedor abrazo con sus seres queridos en el aeropuerto.

“Mi primer viaje a Cuba después de 3 años y medio. Hoy les llevo mi mayor amor para que lo conozcan”, escribió en la descripción del clip, que rápidamente ha conmovido a cientos de usuarios en la red social.

Las imágenes muestran a la joven visiblemente emocionada mientras sostiene a su pequeño durante el vuelo y, más tarde, abrazando entre lágrimas a sus familiares que la esperaban con ansias.

En los comentarios, muchos cubanos residentes en el exterior se sintieron identificados con la historia. “No hay nada como volver a casa y reencontrarse con los tuyos”, escribió una usuaria, mientras otra comentó: “Solo los que estamos lejos entendemos lo que se siente ese abrazo”.

El reencuentro refleja una realidad cada vez más común entre los cubanos que han emigrado en los últimos años y que, tras largos períodos sin poder regresar, vuelven al país para ver a sus familias y presentarles a los hijos nacidos fuera de la Isla.