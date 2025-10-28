Un video publicado en TikTok por la usuaria @intensavibes_pas ha conmovido a miles de personas al mostrar el emotivo reencuentro de una joven cubana con su tía, tras regresar a la isla un año después de haber perdido a su madre mientras vivía fuera del país. Las imágenes, cargadas de dolor y ternura, retratan un momento que muchos describieron como “un abrazo de tres”, en alusión a la madre ausente.

“A mi tía y a mí nadie nos contó que este reencuentro dolería tanto. Regreso a Cuba luego de un año de haber perdido a mi mamá, estando yo fuera. Perdimos el pilar que hacía girar nuestras vidas”, escribió la joven sobre el video. En la escena, ambas se funden en un abrazo que parece sorprender a la tía y, entre lágrimas, terminan bailando juntas, como si intentaran detener por un instante el peso del duelo y la distancia.

El video se ha vuelto viral en la plataforma, acumulando miles de reacciones y comentarios de usuarios que se sintieron reflejados en la historia. “La tía abrazando a su hermana y a su sobrina a la vez, y la sobrina abrazando a su mamá y a su tía. Lo sentí así, lo sentí”, escribió una usuaria. Otra resumió el sentimiento colectivo en una frase que muchos repitieron: “Ese abrazo fue de tres”.

Entre los mensajes destacan numerosas historias de cubanos que viven situaciones similares. “Yo también perdí a mi madre y aún no he podido regresar; no sé cómo será el reencuentro con mi tía, solo sé que será muy duro”, escribió una internauta. Otros comentaron sobre el peso emocional de emigrar: “Es muy duro, emigrante es de valientes”, señaló otra usuaria.

Algunos aprovecharon para reflexionar sobre las separaciones familiares que deja el exilio cubano. “Muchos no conocen ese dolor ni entienden lo que nos ha tocado vivir. Vivimos con la nostalgia de los regresos y el peso de las ausencias”, escribió una mujer. Otra añadió: “Cuánto dolor ha generado una dictadura absurda en tantas familias cubanas”.

El video, que se ha viralizado por su sinceridad y sencillez, pone rostro a una realidad compartida por miles de cubanos dentro y fuera del país: el amor que sobrevive a la distancia, el duelo que no se apaga y la esperanza de volver a abrazar, aunque sea entre lágrimas, a quienes quedaron esperando del otro lado.