Un video compartido en TikTok por la usuaria Eili (@lacuki65) se volvió viral al mostrar un emotivo reencuentro familiar en Puerto Padre, Las Tunas, aunque lo que terminó acaparando la atención no fueron los abrazos, sino unos zapatos blancos de tacón alto.

En el clip, Eili llega a la casa de su familia tras años de separación, con una blusa mostaza, pantalón blanco ajustado y tacones impecables. La escena, que debía conmover, se transformó en debate nacional: los internautas no podían creer que hubiera caminado por tierra y fango con semejante atuendo. “Solo pienso en los zapatos blancos”, escribió una usuaria entre risas, mientras otra comentó: “Pobre pantalón, respira, respira”.

Lejos de quedarse callada, la protagonista respondió con picardía y seguridad. “¿Y qué pasa con mis zapatos blancos, corazón?”, replicó Eili, y cuando otra seguidora le dijo que con esos tacones se iba a caer, ella contestó con firmeza: “Donde pisa tacón fino, chancleta barata no camina más”. Más tarde, al leer críticas sobre su vestuario, añadió: “No es una talla menos, es que el paquete es grande”. Sus respuestas, espontáneas y sin perder el buen humor, se ganaron el aplauso de muchos.

A pesar de las bromas y de algunos comentarios malintencionados, la mayoría de los usuarios celebraron su estilo y su actitud. “Esa es la elegancia que se ha perdido”, escribió una seguidora. Otra comentó: “Cada quien se viste como le da la gana, o no han visto la ropa de Balenciaga”. También hubo mensajes de ternura y empatía: “Solo quien ha estado lejos sabe lo que significa ese abrazo”, “maldita distancia”, y “ese momento reinicia la vida”.

El propio esposo de Eili también dejó su mensaje en la publicación: “Meta cumplida, mi amor, aunque no pudimos ir juntos, sentí la emoción al verte abrazar a mi suegra y cuñado; pronto cumpliremos el resto de nuestros sueños”.

Al final, más allá de los zapatos, el video se convirtió en un símbolo de lo que viven miles de cubanos que anhelan reencontrarse con los suyos. Y es que, como demostró Eili, cuando se vuelve a casa, se puede caminar sobre cualquier suelo, incluso con tacones blancos.