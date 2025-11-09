Un conmovedor reencuentro entre una madre y su hijo ha tocado el corazón de miles de usuarios en las redes sociales. El emotivo momento, ocurrido en Cuba y compartido por la usuaria Lia Ortega (@liaortega20232) en TikTok, muestra cómo una madre decidió sorprender a su pequeño en su fiesta de cumpleaños.

Para lograrlo, la mujer se disfrazó de un tierno conejo y llegó a la celebración sin revelar su identidad. Los presentes le dijeron al niño que su mamá le había enviado esa sorpresa, y al escuchar hablar de ella, el pequeño no pudo ocultar la emoción. Cuando le preguntaron qué era lo que más deseaba, respondió con ternura: “Verla a ella”.

Segundos después, la madre se quitó la cabeza del disfraz y el niño, al reconocerla, corrió hacia ella para abrazarla con fuerza. El ambiente se llenó de lágrimas y aplausos, mientras ambos se fundían en un abrazo que reflejaba la alegría y el amor acumulados durante el tiempo que estuvieron separados.

El video, que rápidamente se hizo viral, ha generado una ola de comentarios y mensajes de apoyo. “Aquí presente como siempre, llorando cada vez que veo estos videos”, escribió una usuaria. Otra madre compartió su experiencia: “Mi hijo me dijo en sus quince años que solo quería que yo estuviera ahí, y gracias a Dios pude cumplirle ese deseo”.

Entre las reacciones, muchas mujeres expresaron sentirse identificadas con la historia. Para muchas familias cubanas separadas por la emigración, este tipo de reencuentros simboliza la esperanza de volver a abrazar a sus seres queridos. El gesto de esta madre disfrazada no solo sorprendió a su hijo, sino que también conmovió a un país entero.