Adolescente responsable de accidente que cobró la vida a dos cubanas en Hialeah será juzgado como adulto

Maykoll Santiesteban, el adolescente de 15 años que el 24 de abril ocasionó un accidente mortal en Hialeah, en el que perdieron la vida dos mujeres de origen cubano, será juzgado como adulto.

Las autoridades confirmaron la decisión este martes, después que un juez dictaminó que fuera transferido del tribunal de menores al tribunal de adultos para enfrentar cargos por la muerte de las dos mujeres, según un reporte de Local 10.

Santiesteban enfrenta un total de seis cargos, que incluyen homicidio vehicular, conducción imprudente que causa lesiones corporales graves y conducir con una licencia suspendida.

Las víctimas mortales de este accidente resultaron ser Yarina García Hernández, de 39 años, junto a su tía Gloria Esther Hernández, de 71 años.

En su auto también viajaba Liliana Hernández Molina, mamá de Yarina y de 65 años, quien se encuentra en condición crítica en un hospital de Miami.

Las mujeres habían salido a realizar compras y dos adolescentes de 14 y 15 años que conducían una camioneta a alta velocidad las impactaron.

Osmeide Rodríguez, el hijo de Gloria Esther Hernández, dijo a América TeVé durante un homenaje a las fallecidas, no asimilar “lo que está pasando, no estoy en condiciones de hablar, la familia está preparando un comunicado que queremos dar a conocer, porque esto realmente es algo que no se puede quedar impune”.

Sobre el adolescente causante del siniestro especificó que “sabemos que es un menor de edad, todo el mundo se sensibiliza con que es un menor de edad, pero ya es una edad suficiente para que esa persona pensara lo que estaba haciendo”.

Según las declaraciones policiales, segundos antes del impacto, el adolescente estaba conduciendo el vehículo a 83 millas por hora, lo que representan más de 50 millas por encima del límite de velocidad permitido en la intersección.