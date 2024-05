Concluso para sentencia juicio contra los agresores del joven Lester Domínguez en Holguín

El miércoles 15 de mayo se celebró el juicio contra el agresor de Lester Domínguez, el adolescente que en marzo del año pasado fue asaltado a machetazos en Holguín para quitarle un celular.

Su padre, Dennis Domínguez, relató en su muro de Facebook que la vista oral empezó a las 10:00 am y terminó a las 4:00 pm, durante la cual sucedieron cosas que le hacen temer en el resultado final.

Al acusado, identificado como Adrián Grass Bermúdez, le piden 20 años de prisión por el machetazo a su hijo y otros cuatro por dos teléfonos que les arrebató a otras víctimas, los cuales fueron recuperados, al igual que el de Lester, que se encontró enterrado en el patio de la casa del atacante.

Dennis contó que le preguntaron si conocía a Adrián y él contestó que sí, que había sido novio de su hermana. También indagaron si en este año la familia del atacante lo había ayudado, y él respondió que le entregaron alimentos durante tres o cuatro meses.

"Me parece que son preguntas incoherentes que se apartan de la realidad de lo que se busca, que son las pruebas del agresor, y no me preguntan de las secuelas que dejó a su paso, estando Lester en este momento postrado....", cuestionó.

Captura de Facebook / Dennis Domínguez

Por otra parte, Dennis notó que el imputado se presentó en el juicio "muy saludable", y lo achacó a que es pariente de un funcionario de prisiones, quien le advirtió al resto de los reclusos que él es su ahijado y no le puede pasar nada.

El principal temor de este padre coraje es que al agresor de su hijo no le impongan una sanción acorde con su brutal ataque, aprovechando que el otro responsable del asalto se suicidó cuando la Policía fue a detenerlo.

"Los agresores del niño son Adrián y otro que se ahorcó, y en este momento quieren aparentar que el autor inmediato es el que se quitó la vida. Esa noche el que llegó en bicicleta y traía un machete era Adrián, y en su patio se le ocupó el celular de Lester, sangre de la víctima en su ropa y el machete, tratando de aparentar que estaba bajo amenaza", detalló.

La Fiscalía provincial de Holguín pide a Adrián Grass Bermúdez cuatro años de prisión por hurtos continuados de celulares, y 20 años por robo con violencia e intimidación en el caso de Lester. La sanción conjunta es de 24 años de privación de libertad.

Más de un año después de ser víctima de un brutal asalto con machete en Holguín, Lester Domínguez Ortiz aún no ha logrado volver a caminar.

Su heroico padre, quien lo ha acompañado incansablemente durante este tiempo, comentó que su hijo rebasó muchas de las consecuencias de aquel ataque, como la escara que le salió en la espalda, y tampoco necesita ya el ventilador mecánico para respirar.

"Hay que seguir trabajando en la parte psicológica para que esté bien mentalmente, ya que todavía Lester no ha podido dar un paso", lamentó.

Los problemas que presenta el chico en la columna vertebral son su principal preocupación, y lo único que le impide volver a su vida normal.

Aunque se encuentra bien de salud y diariamente realiza ejercicios para mejorar y fortalecer sus brazos, piernas y abdomen, no logra que la cabeza se le quede estable cuando lo levantan.