Actualizan situación de heridos tras mortal accidente en Cienfuegos: Cuatro se mantienen en terapia intensiva

Diecisiete personas lesionadas en el accidente de la madrugada de este viernes en las inmediaciones de la Autopista Nacional, en Cienfuegos, fueron atendidas en el hospital general Gustavo Aldereguía Lima; cuatro permanecen ingresadas —dos en estado grave y dos en crítico— y el resto recibió el alta médica al no presentar riesgo para la vida, según el parte más reciente.

De acuerdo con la información aportada por el oficialista Canal Caribe, entre las víctimas mortales se confirmaron Mikenia Valenciana Godínez (36 años), natural de La Maya (Santiago de Cuba) y residente en La Habana, y Dainé Rodríguez Hernández (22 años), natural de Santiago de Cuba.

El siniestro ocurrió pasadas las 2:00 a.m., cuando el conductor de un ómnibus Yutong que cubría la ruta Guantánamo–La Habana perdió el control y salió de la vía.

Autoridades provinciales y municipales activaron de inmediato los protocolos de respuesta y traslado; los lesionados fueron conducidos a centros hospitalarios de la provincia.

De forma preliminar se informó de dos fallecidos y 18 heridos, mientras en el principal hospital de Cienfuegos se concentró la mayor parte de la atención de urgencia.

En el Gustavo Aldereguía Lima, los equipos médicos reportaron que cuatro pacientes continúan en la unidad de cuidados intensivos polivalente —dos críticos ventilados y dos graves con diagnósticos como fracturas de cadera y hemorragia subaracnoidea postraumática—, en tanto diez casos “código verde” ya fueron dados de alta con recuperación total.

Varios pacientes y familiares destacaron la rapidez de la recepción, los exámenes (rayos X, ultrasonido) y la atención integral, agradeciendo la labor del sistema de ambulancias, el personal médico y los cuerpos de apoyo movilizados tras el accidente.

En paralelo, se mantiene la comunicación con familiares y la coordinación de traslados hacia las provincias de origen para quienes lo requieran.

Las autoridades locales reiteraron que la respuesta fue "oportuna y eficaz" y que se continuará informando según evolucione el estado clínico de los lesionados que permanecen hospitalizados.

El hecho se suma a una cadena de accidentes masivos en carreteras cubanas en las últimas semanas, un fenómeno asociado por especialistas y reportes locales al deterioro vial, la fatiga de conductores y deficiencias técnicas en el transporte estatal.

La investigación en curso deberá precisar las causas específicas del siniestro en Cienfuegos y las eventuales responsabilidades.