Muestran video de millonario cubano en su barco tras accidente en el que murió joven de 15 años en Miami

Ha salido a la luz un video del millonario cubano Carlos Guillermo Alonso grabado antes y después del accidente ocurrido el pasado 12 de mayo en la Bahía de Biscayne, Miami, donde murió una joven de 15 años que practicaba esquí acuático.

La grabación pertenece a una cámara de vigilancia del muelle que se encuentra detrás de la casa de Alonso, en Coral Gables.

Las imágenes difundidas por Telemundo 51 permiten ver al anciano de 78 años desatando su barco Boston Whaler de 42 pies a las 3:08 pm del fatídico día y saliendo al agua. Poco más de una hora después, se ve cuando regresa y amarra la embarcación. No se muestra el momento en que sale del barco.

En opinión de Lauren Krasnoff, abogada del empresario, el video debe ayudar a acabar con algunos de los "terribles y falsos rumores que circulan sobre" su cliente.

"Como muestra el video, Bill estaba solo. No estaba bebiendo y no tenía ni idea de que podría haber golpeado a alguien. Estacionó el barco en su casa, estaba tranquilo, no limpió el barco y no intentó esconder nada", recalcó.

Krasnoff agregó que Alonso continuará cooperando con las autoridades de todas las maneras posibles. No obstante, aclaró que aún no se sabe con seguridad si fue él quien golpeó y mató accidentalmente a la adolescente Ella Riley Adler, estudiante de primer año de Ransom Everglades, en Coconut Grove.

"Si fue él esa persona, les puedo decir que él no tenía ni idea de lo que pasó ese día. Él está devastado", subrayó.

La semana pasada, Ella Riley Adler perdió la vida mientras practicaba esquí acuático en la Bahía de Biscayne, Miami. Todo ocurrió cuando un bote, que luego huyó de la escena, la impactó brutalmente en el agua.

La víctima estaba celebrando el cumpleaños de un amigo en un barco familiar.

Días después las autoridades localizaron la lancha e identificaron a su dueño, el millonario cubano Carlos Guillermo Alonso, de 78 años, como el piloto que golpeó a la chica y siguió su rumbo.

Alonso, quien llegó a Estados Unidos en la década del 60 a través de la Operación Pedro Pan, es un empresario del sector tecnológico, fundador y director de Technical Systems & Equipment Corp., una compañía ubicada en Doral especializada en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Junto a su esposa Magaly Alonso, son los propietarios de una enorme mansión valorada entre 3,5 y 4 millones de dólares en Coral Gables, en la exclusiva Hammock Oaks, una comunidad cerrada con escuelas y lagos privados.

La residencia, de unos 5,600 pies cuadrados, posee cuatro dormitorios, cuatro baños, piscina y su propio muelle. Allí fue encontrado su barco Boston Whaler, de 42 pies, el cual fue incautado por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC).

Las autoridades comprobaron que Alonso era la única persona a bordo de la embarcación y no se detuvo después del accidente, denuncia el informe de la FWC.

La niña, de Miami Beach, se cayó de su tabla de wakeboard a una milla de la costa y mientras era remolcada por otro barco fue golpeada por el Boston Whaler del cubano.

"Ella estaba esperando ser recuperada por su bote, usando un chaleco salvavidas y su tabla de wakeboard aún sujeta, cuando otro barco la chocó. Murió a causa de sus heridas", relató a ABC el oficial George Reynaud.

Ella Adler era nieta de Michael Adler, el embajador de Estados Unidos en Bélgica, quien en el pasado fue presidente de la Federación Judía del Gran Miami y vicepresidente de la Junta Directiva de la Universidad Internacional de Florida.

Era bailarina y actuó en más de 100 presentaciones de El Cascanueces del Miami City Ballet e integró el equipo de baile de Ransom.